Заря – Динамо 0:3

Голы: Андриевский, 7, Кабаев, 22, Бражко, 67

Команды уже второй раз сыграли между собой меньше, как за месяц времени. 12 марта киевляне переиграли "мужиков" со счетом 2:0. Уже в перенесенном матче "бело-синие" одолели соперника с еще более убедительным счетом, пишет 24 Канал.

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Однако взять реванш луганскому клубу не удалось. Хотя это и был номинально домашний матч для Зари, но поединок состоялся на поле легендарного стадиона имени Валерия Лобановского в Киеве.

Уже на 7-й минуте грубой ошибкой Чурка воспользовались динамовцы. Ванат отобрал мяч отдал на Шапаренко, который сбросил под удар Андриевскому, который и размочил нули на табло, выведя Динамо вперед 1:0.

Почти сразу Заря ответила неострым ударом головой.

Был хороший момент у хозяев, когда пробивал под дальнюю штангу Бугай. Но Бущан дотянулся до мяча, спасши свою команду от пропущенного гола.

До конца первого тайма киевляне владели преимуществом, создав сразу несколько опасных моментов. Один из которых на 22-й минуте превратился во взятие ворот "мужиков". Кабаев после передачи Шапаренко убежал от опеки Милича, подстроился под удар и пробил из-за пределов штрафной. Динамовец невероятным ударом поразил девятку ворот Зари. Динамо увеличило свое преимущество до 2:0.

На перерыв команды ушли при тотальном доминировании киевлян, как в игре, так и в счете на табло 2:0.

Тотальное преимущество динамовцев

Во втором тайме гости продолжали владеть преимуществом, создавая неодиночные моменты у ворот Сапутина. На 67-й минуте подопечные Александра Шовковского в третий раз огорчили голкипера Зари. Голевым стал угловой. Первым на подаче был Ярмоленко, который лишь несколько минут до того появился на футбольном поле вместо Волошина. Андрей сбросил головой на дальнюю штангу, где уже головой запихнул мяч в ворота Бражко.

Владимир уже во втором матче подряд забил за Динамо. В прошлом туре опорник отличился в воротах полтавской Ворсклы.

В конце матча Диалло проверил на прочность каркас ворот Зари. Также опасный момент был у Ярмоленко, которому не удалось хорошо поймать мяч на ногу и пробить как можно сильнее.

Динамо легко победило Зарю в номинально для себя выездном матче 0:3.

После этой победы киевляне набрали уже 44 балла и опустили Днепр-1 на четвертое место.

Заря с 22 очками продолжает идти вблизи опасной зоны – 12-я позиция.

Видео всех голов матча Заря – Динамо