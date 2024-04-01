Поединок закончился со счетом 1:5. Впервые после восстановления от тяжелой травмы колена на поле появился вингер Динамо Андрей Ярмоленко, пишет 24 Канал.

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Важное событие в карьере Ярмоленка

Он вышел на замену на 66-й минуте и отметил свое возвращение забитым мячом в ворота полтавского клуба. Этот гол стал знаковым для 34-летнего лидера киевлян.

Андрей Ярмоленко забил 104-й мяч в чемпионате Украины, что позволило ему выйти на пятое место в списке лучших бомбардиров в истории турнира. Он опередил на один мяч экс-форварда донецкого Металлурга, Динамо и Шахтера Жуниора Мораеса.

Гол Ярмоленка в матче с Ворсклой: смотрите видео

Теперь Андрей Ярмоленко приблизился на расстояние одного гола к четвертому месту. Сейчас его занимает Андрей Воробей.

Топ-5 бомбардиров чемпионата Украины всех времен

Максим Шацких (Динамо, Арсенал, Черноморец, Говерла) – 124 гола Сергей Ребров (Шахтер, Динамо) – 123 Евгений Селезнев (Шахтер, Днепр, Колос, Минай) – 117 Андрей Воробей (Шахтер, Днепр, Арсенал, Металлист) – 105 Андрей Ярмоленко (Динамо) – 104

Отметим, что в нынешнем сезоне Андрей Ярмоленко провел 10 матчей за Динамо во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 1 ассист.

Справка. Следующий поединок киевское Динамо проведет 4 апреля на выезде против Зари. Игра начнется в 15:30.