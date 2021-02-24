Английский Тоттенхэм стал первым участником 1/8 финала Лиги Европы. В ответном матче 1/16 финала "шпоры" разгромили австрийский Вольфсберг. А первый гол забил Деле Алли.

Первый матч между командами закончился со счетом 4:1 в пользу Тоттенхэма. Поэтому во втором матче, который состоялся в Лондоне, "шпоры" могли немного расслабиться.

Подробнее Тоттенхэм разгромил Вольфсберг и вышел в 1/8 финала Лиги Европы: видео

Забить первый гол в матче удалось уже на 11-й минуте. Догерти прострелил с фланга. Алли сумел в касание остановить мяч, и, когда тот подлетел в воздух, нанести удар в падении через себя.

Видео гола Алли

Стоит добавить, что это второй день подряд, когда в еврокубках забивают похожие голы. За день до этого отличился игрок другой лондонской команды – форвард Челси Оливье Жиру в похожей манере забил в ворота испанского Атлетико. Правда, это был матч 1/8 финала Лиги чемпионов, и этот гол принес победу "синим".

Видео гола Жиру

А на выходных, 20 февраля, не менее эффектный гол ударом боковыми ножницами забил форвард дортмундской Боруссии Эрлинг Холанн. Он отличился в матче против Шальке в чемпионате Германии.