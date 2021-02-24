Англійський Тоттенхем став перший учасником 1/8 фіналу Ліги Європи. У матчі-відповіді 1/16 фіналу "шпори" розгромили австрійський Вольфсберг. А перший гол забив Деле Аллі.

Перший матч між командами закінчився з рахунком 4:1 на користь Тоттенхема. Тож у другому матчі, який відбувся у Лондоні, "шпори" могли собі дещо розслабитися.

Детальніше Тоттенхем розгромив Вольфсберг та вийшов в 1/8 фіналу Ліги Європи: відео

Забити перший гол у матчі вдалося вже на 11-й хвилині. Догерті прострелив з флангу. Аллі зумів в дотик зупинити м'яч. І коли той підлетів у повітря, завдати удару у падінні через себе.

Відео голу Аллі

Варто додати, що це другий день поспіль, коли в єврокубках забивають схожі голи. За день до цього відзначився гравець іншої лондонської команди – форвард Челсі Олів'є Жиру у схожій манері забив у ворота іспанського Атлетіко. Правда це був матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, і цей гол приніс перемогу "синім".

Відео голу Жиру

А на вихідних, 20 лютого, не менш ефектний гол ударом боковими ножицями забив форвард дортмундської Боруссії Ерлінг Голанд. Він відзначився у матчі проти Шальке в чемпіонаті Німеччини.