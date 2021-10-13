Покажет мастер-класс или будет нокаутирован, – промоутер о шансах Усика против Уайлдера

Американский боксер Деонтей Уайлдер потерпел второе подряд поражение от Тайсона Фьюри. Несмотря на фиаско бывшего чемпиона мира по версии WBC все равно считают опасным боксером.

Эдди Хирн, известный британский промоутер, оценил шансы 36-летнего Уайлдера против ведущих боксеров тяжелого веса.

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Хирн считает, что британец Диллиан Уайт смог бы побить Уайлдера в том же стиле, что и Тайсон Фьюри. Вместе с тем, промоутер отметил, что у Деонтея также есть хорошие шансы отправить Уайта на канвас.

"Диллиан Уайт сделал бы то же самое, что и Тайсон, но с учетом габаритов. Но он также мог быть нокаутирован. Уайт оперся бы на Уайлдера, набросился бы на него и избил бы", – рассказал Хирн.

Хирн: Уайлдер всегда будет биться до последнего

В то же время промоутер добавил, что больше шансов против Уайлдера у его клиента Энтони Джошуа и украинца Александра Усика.

Насчет британца, то Хирн считает, что Джошуа слишком технический для Уайлдера. И промоутер не исключает возможности, что американец смог бы нокаутировать Джошуа.

По словам Хирна, Александр Усик провел бы Уайлдеру мастер-класс по боксу.

Александр Усик может показать мастер-класс Уайлдеру, но тоже может выбыть из строя. Деонтей всегда будет биться до последнего в любом поединке, в котором он участвует,

– резюмировал Хирн.