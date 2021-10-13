Эдди Хирн, известный британский промоутер, оценил шансы 36-летнего Уайлдера против ведущих боксеров тяжелого веса.

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Хирн считает, что британец Диллиан Уайт смог бы побить Уайлдера в том же стиле, что и Тайсон Фьюри. Вместе с тем, промоутер отметил, что у Деонтея также есть хорошие шансы отправить Уайта на канвас.

"Диллиан Уайт сделал бы то же самое, что и Тайсон, но с учетом габаритов. Но он также мог быть нокаутирован. Уайт оперся бы на Уайлдера, набросился бы на него и избил бы", – рассказал Хирн.

Хирн: Уайлдер всегда будет биться до последнего

В то же время промоутер добавил, что больше шансов против Уайлдера у его клиента Энтони Джошуа и украинца Александра Усика.

Насчет британца, то Хирн считает, что Джошуа слишком технический для Уайлдера. И промоутер не исключает возможности, что американец смог бы нокаутировать Джошуа.

По словам Хирна, Александр Усик провел бы Уайлдеру мастер-класс по боксу.

Александр Усик может показать мастер-класс Уайлдеру, но тоже может выбыть из строя. Деонтей всегда будет биться до последнего в любом поединке, в котором он участвует,

– резюмировал Хирн.