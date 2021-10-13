Едді Хірн, відомий британський промоутер, оцінив шанси 36-річного Уайлдера проти провідних боксерів важкої ваги.

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Хірн вважає, що британець Ділліан Уайт зміг би побити Уайлдера у тому ж стилі, що й Тайсон Ф'юрі. Разом з тим, промоутер зазначив, що Деонтей також мав би хороші шанси відправити Уайта на канвас.

"Ділліан Уайт зробив би те ж саме, що й Тайсон, але з урахуванням габаритів. Але він також міг бути нокаутованим. Уайт сперся б на Уайлдера, накинувся б на нього і побив би", – розповів Хірн.

Хірн: Уайлдер завжди буде битися до останнього

Водночас промоутер додав, що більше шансів проти Уайлдера мав би його клієнт Ентоні Джошуа та українець Олександр Усик.

Щодо британця, то Хірн вважає, що Джошуа занадто технічний для Уайлдера. Та промоутер не відкидає можливості, що американець зміг би нокаутувати Джошуа.

За словами Хірна, Олександр Усик провів би Уайлдеру майстер-клас з боксу.

Олександр Усик може показати майстер-клас Уайлдеру, але теж міг вибути з ладу. Деонтей завжди буде битися до останнього в будь-якому поєдинку, в якому він бере участь,

– резюмував Хірн.