Похвала от легенды: Тайсон рассказал о преимуществах Усика, заставивших плакать фанатов Джошуа

Майк Тайсон не смог обойти стороной бой Александра Усика и Энтони Джошуа. Американец остался поражен уровнем бокса от украинца.

Тайсон: Его скорость больше всего вздрючила Джошуа

"Железный Майк" прокомментировал победу Александра Усика над Энтони Джошуа в Лондоне. По его словам, украинец взял верх над соперником за счет своей феноменальной скорости на ринге и джеба, который добил британского боксера.

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Майк Тайсон назвал Энтони ребенком, у которого еще все впереди. Американец отметил, что украинцу удалось перевернуть ход поединка на свою сторону. Теперь Тайсон с нетерпением ждет следующих поединков Усика.

Майк назвал желанных соперников, которые вышли бы на ринг против украинца – Деонтея Уайлдера и Энди Руиса. "Железный Майк" хочет увидеть уровень бокса Александра с более опытными соперниками, чем Энтони.

Я думаю, что Усик был очень быстрым. Его скорость больше всего вздрючила Джошуа. Джеб обломал Энтони. Однако Джошуа все еще учится. Он еще ребенок. Пусть Энтони и двукратный чемпион мира, но он еще ребенок. Я говорю только об их поединке. Я не говорю о боях, которые были у них до этого,

– заявил Тайсон.

Отметим, что Тайсон поделился мнением сразу после поединка. В целом американец остался недоволен уровнем бокса в поединке.