Тайсон: Його швидкість найбільше вздрючила Джошуа

"Залізний Майк" прокоментував перемогу Олександра Усика над Ентоні Джошуа у Лондоні. За його словами, українець взяв гору над суперником за рахунок своєї феноменальної швидкості на ринзі та джебу, який добив британського боксера.

Цікаво Залишився незадоволений: Майк Тайсон прокоментував перемогу Усика над Джошуа

Майк Тайсон назвав Ентоні дитиною, у якої ще все попереду. Американець зазначив, що українцю вдалось перевернути хід поєдинку на свою сторону. Тепер Тайсон з нетерпінням чекає наступних поєдинків Усика.

Майк назвав омріяних суперників, які вийшли б на ринг проти українця – Деонтея Уайлдера та Енді Руїса. "Залізний Майк" хоче побачити рівень боксу Олександра з досвідченішими суперниками, ніж Ентоні.

Я думаю, що Усик був дуже швидким. Його швидкість найбільше вздрючила Джошуа. Джеб обламав Ентоні. Однак Джошуа все ще вчиться. Він ще дитина. Нехай Ентоні і дворазовий чемпіон світу, але він ще дитина. Я говорю тільки про їхній поєдинок. Я не кажу про бої, які були у них до цього,

– заявив Тайсон.

Відзначимо, що Тайсон поділився думкою відразу після двобою. Загалом американець залишився незадоволений рівнем боксу у поєдинку.