Тайсон: Його швидкість найбільше вздрючила Джошуа
"Залізний Майк" прокоментував перемогу Олександра Усика над Ентоні Джошуа у Лондоні. За його словами, українець взяв гору над суперником за рахунок своєї феноменальної швидкості на ринзі та джебу, який добив британського боксера.
Цікаво Залишився незадоволений: Майк Тайсон прокоментував перемогу Усика над Джошуа
Майк Тайсон назвав Ентоні дитиною, у якої ще все попереду. Американець зазначив, що українцю вдалось перевернути хід поєдинку на свою сторону. Тепер Тайсон з нетерпінням чекає наступних поєдинків Усика.
Майк назвав омріяних суперників, які вийшли б на ринг проти українця – Деонтея Уайлдера та Енді Руїса. "Залізний Майк" хоче побачити рівень боксу Олександра з досвідченішими суперниками, ніж Ентоні.
Я думаю, що Усик був дуже швидким. Його швидкість найбільше вздрючила Джошуа. Джеб обламав Ентоні. Однак Джошуа все ще вчиться. Він ще дитина. Нехай Ентоні і дворазовий чемпіон світу, але він ще дитина. Я говорю тільки про їхній поєдинок. Я не кажу про бої, які були у них до цього,
– заявив Тайсон.
Відзначимо, що Тайсон поділився думкою відразу після двобою. Загалом американець залишився незадоволений рівнем боксу у поєдинку.
- Після програного поєдинку Джошуа заявив про реванш. Українська команда не проти вдруге провести бій Усика з Ентоні. Але цього разу вже в Україні.
- Британський промоутер спершу назвав такий варіант малоймовірним. Але згодом заявив, що кияни таки мають шанс побачити другий бій на НСК "Олімпійський".
- Вартан Арутюнян, Спаринг-партнер Джошуа, розповів, що результат цього бою змусив плакати британських фанатів. На арені було навіть декілька сутичок між глядачами.