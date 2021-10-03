Тайсон: Его скорость больше всего вздрючила Джошуа
"Железный Майк" прокомментировал победу Александра Усика над Энтони Джошуа в Лондоне. По его словам, украинец взял верх над соперником за счет своей феноменальной скорости на ринге и джеба, который добил британского боксера.
Интересно Остался неудовлетворенным: Майк Тайсон прокомментировал победу Усика над Джошуа
Майк Тайсон назвал Энтони ребенком, у которого еще все впереди. Американец отметил, что украинцу удалось перевернуть ход поединка на свою сторону. Теперь Тайсон с нетерпением ждет следующих поединков Усика.
Майк назвал желанных соперников, которые вышли бы на ринг против украинца – Деонтея Уайлдера и Энди Руиса. "Железный Майк" хочет увидеть уровень бокса Александра с более опытными соперниками, чем Энтони.
Я думаю, что Усик был очень быстрым. Его скорость больше всего вздрючила Джошуа. Джеб обломал Энтони. Однако Джошуа все еще учится. Он еще ребенок. Пусть Энтони и двукратный чемпион мира, но он еще ребенок. Я говорю только об их поединке. Я не говорю о боях, которые были у них до этого,
– заявил Тайсон.
Отметим, что Тайсон поделился мнением сразу после поединка. В целом американец остался недоволен уровнем бокса в поединке.
- После проигранного поединка Джошуа заявил о реванше. Украинская команда не против второй раз провести бой Усика с Энтони. Но на этот раз уже в Украине.
- Британский промоутер сперва назвал такой вариант маловероятным. Но впоследствии заявил, что киевляне все-таки имеют шанс увидеть второй бой на НСК "Олимпийский".
- Вартан Арутюнян, Спарринг-партнер Джошуа, рассказал, что исход этого боя заставил плакать британских фанатов. На арене было даже несколько стычек между зрителями.