В эксклюзивном интервью для 24 Канала Подручный рассказал о выступлении команды. Также он выделил одного из биатлонистов мужской команды.

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Подручный выделил одного из биатлонистов сборной

Как вы можете оценить выступление команды. Какие ожидания от сборной в этом сезоне?

Давать какие-либо конкретные оценки я не буду. Есть определенные проблемы. Обрадовал Артем Тищенко в одиночной смешанной эстафете, он показал свой достаточно хороший уровень. В эстафетах он показывает себя надежным участником, стрелком, на которого можно всегда положиться.

В другой эстафете, возможно, больше ожидал от ребят, но это только старт сезона. Бывает, что не сразу набирают кондицию, есть определенные проблемы, поэтому давать какие-либо положительные или отрицательные оценки сложно. Я думаю, что от старта к старту ребята будут набирать форму и показывать лучшие результаты.

Обратите внимание! Дмитрий Пидручный также рассказал о своем восстановлении, подготовке к новому сезону и возвращении на Кубок мира. Полное интервью – читайте за ссылкой.

Как выступила сборная на старте Кубка мира