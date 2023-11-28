В интервью для 24 Канала Дмитрий Пидручный рассказал о своем восстановлении и подготовке к новому сезону. Биатлонист поделился ожиданиями от стартов и оценил выступление конкурентов на первых соревнованиях в сезоне.

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О восстановлении и готовности к соревнованиям

Капитан мужской сборной по биатлону пропустил старт сезона из-за перелома руки. Пидручный травмировался 18 августа, в канун летнего чемпионата мира.

По словам биатлониста, сейчас он приступил к полноценным тренировкам. Дмитрий находится в австрийском Обертиллиахе вместе с юниорской командой. Ожидается, что он присоединится к команде на втором этапе.

Отметим, что Пидручный не соревновался большую часть предыдущего сезона. Он пропустил два месяца из-за операции на колене на старте сезона. Дмитрий успел восстановиться до начала чемпионата мира-2023. Он принял участие в шести гонках ЧМ, где дважды входил в топ-10 индивидуальных соревнований: в спринте (5-й) и гонке преследования (8-й). Зато на этапах Кубка мира сезона 2022/23 Пидручный лишь дважды выходил на старт: в эстафете в Контиолахти (9-е место) и спринте в Нове-Место (32-е). Капитан мужской сборной досрочно завершил соревновательный год из-за положительного теста на Covid-19.

Как прошло для вас межсезонье?

Все хорошо, все идет по плану, который мы составили с тренерами. Все тренировки проходили нормально. Только это досадное падение, которое выбило меня из колеи на полтора-два месяца, когда я не тренировался.

С начала октября я начал нормально тренироваться, с определенными ограничениями на руку, не стрелял лежа. Некоторые тренировки на руку я не мог делать. Сейчас, с начала ноября, я уже полноценно начал тренироваться без всяких ограничений. Выполняю всю нагрузку, которая нужна. Что касается травмы, то мышцы не восстановились до конца, до тех кондиций, которые были до перелома. Не хватает времени.

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Ранее вы говорили, что в прошлом межсезонье у команды были некоторые проблемы касательно сборов, которые связаны с войной. В прошлом сезоне сборной финансово помогала Международная федерация, а также другие сборные. Как прошли сборы в этом году?

Насколько мне известно, Международная федерация полностью помогает обеспечивать команду, как мужскую, так и женскую. То есть сборы за рубежом обеспечиваются за счет IBU. Но по этому вопросу лучше обратиться в украинскую федерацию биатлона. Думаю, что там могут предоставить более точные данные, но это то, что я знаю.

Относительно самих сборов, то в этом году уже никаких срывов или еще что-то такого не было. И, в принципе, в прошлом году тоже не было существенных проблем. Просто в первые месяцы войны, когда мы уже начали ездить на сборы, механизм выезда за границу отличался от того, что сейчас. Поэтому не всегда удавалось все вовремя сделать во время выезда на сборы, приходилось вносить коррективы. А сейчас это уже все отлажено, все происходит очень оперативно. Как видим, в этом сезоне команда без проблем выезжала на сборы.

А когда сможете присоединиться к сборной? До выступлений на Кубке мира?

По плану, я должен присоединиться к команде 4 декабря на второй этап Кубка мира в Хохфильцене.

Первые старты: кто из команд и спортсменов удивил

Следили ли вы за выступлениями – за эстафетами и индивидуальными гонками?

Да, конечно, следил.

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Как вы можете оценить выступление команды. Какие ожидания от сборной в этом сезоне?

Давать какие-то конкретные оценки я не буду. Есть определенные свои проблемы. Порадовал Артем Тищенко в одиночной смешанной эстафете, он показал свой достаточно хороший уровень. В эстафетах он показывает себя надежным участником, стрелком, на которого можно всегда положиться.

В другой эстафете, возможно, больше ожидал от ребят, но это только старт сезона. Бывает, что не сразу набирают кондицию, есть определенные проблемы, поэтому давать какие-то положительные или отрицательные оценки трудно. Я думаю, что от старта к старту ребята будут набирать форму и показывать лучшие результаты.

А как оцениваете выступление соперников? Кто будет лидером этого сезона, как думаете?

До начала сезона, наверное, все думали, что Йоханнес Бё будет лидером. Однако в индивидуальной гонке было много открытий. Я думаю, что все-таки Йоханнес будет дальше на каждом старте бороться за лидерство. Мы видим, что сборная Германии, как мужская, так и женская, всех удивила. Показали очень хороший ход. Думаю, что это связано с подготовкой лыж. Было заметно, что у них хорошо катят лыжи.

Возможно, у норвежской сборной были какие-то проблемы, потому что вся команда выглядела на лыжне не так, как всегда. Но это первая гонка сезона, поэтому прогнозировать, кто станет новым лидером пока трудно. Давать прогнозы, если честно, после этой гонки стало еще труднее.

Напомним. В этом сезоне прошли смешанные эстафеты и индивидуальные гонки. В одиночном миксте Украина заняла 10-е строчку. В смешанной эстафете – 8-я. В индивидуалке лучшей среди украинок была Ирина Петренко, которая заняла 22-е место. Артем Тищенко показал лучший результат среди мужчин, он разместился на 38-й строчке.

Запрет использования фтора: повлияет ли это на сборную

IBU запретил использование фтора для сервиса лыж, повлияет ли это на сборную Украины?

Мне тяжело сказать. Я сейчас не внутри команды, поэтому не знаю всех этих тонкостей подготовки лыж, как это сейчас происходит. Я думаю, что лыжи готовить стало труднее. Наверняка они будут не такие быстрые, как с фтором. Но, возможно, это окажет положительное влияние на то, что все команды смогут больше выровняться по качеству подготовки лыж. Но это мое субъективное мнение. Сказать конкретно как это будет мне тяжело.

Отметим, что запрет на использование фтора обусловлен вредом, который приносит вещество экологии и персоналу, который с ним работает. В прошлом сезоне в Эстерсунде уже проводились тестовые гонки без использования масел с фтором. В этом же сезоне за его использование спортсмен будет дисквалифицирован. Уровень содержания фтора на лыжах определяется специальным тестом до и после стартов.

Возможно ли возвращение россиян и белорусов в этом сезоне

Недавно глава МОК Томас Бах заявил, что приостановление деятельности Олимпийского комитета России не означает, что другие федерации должны автоматически приостановить деятельность своего члена-федерацию из России. IBU не планирует возвращать россиян и белорусов?

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Я думаю, что в этом сезоне точно нет, насколько мне известно. Международная федерация категорически относится сейчас к этому вопросу. Я даже не слышал каких-то таких слухов в мировом биатлонном сообществе. Как видим, в прошлом сезоне все ведущие сборные, как норвежцы, шведы, немцы, высказывались в нашу поддержку. Также они неоднократно отмечали, что россиян и белорусов не стоит возвращать к соревнованиям. Это правильное решение, пока их допускать к соревнованиям не надо. Поэтому думаю, что в этом сезоне это точно не произойдет, и, надеюсь, что в дальнейшем тоже, пока не закончится война. Только тогда можно говорить о каком-то возвращении.

Также все больше разговоров о том, что россияне и белорусы могут выступить на Олимпиаде в Париже. Некоторые же выступают за бойкот соревнований, если же это произойдет. Некоторые отмечают, что украинцам необходимо выступать даже несмотря на присутствие представителей России и Беларуси. По вашему мнению, что делать украинским спортсменам в таком случае?

Честно, это очень сложный вопрос: бойкотировать или ехать выступать. Как видим, такой пример, как Ольга Харлан, которая выступала на турнире и не пожала руку "нейтральной" сопернице из России. Это подняло имидж Украины в мировом спорте. Она еще раз показала, что россиянам не место на мировой арене.

Честно, пока я об этом не задумывался, потому что Международная федерация биатлона сейчас дает четкие месседжи по отстранению спортсменов из России и Беларуси. Поэтому лично мне трудно сказать, что делать – бойкотировать или выступать. Но конечно, если команда примет решение бойкотировать, то я соглашусь с этим.