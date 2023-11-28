В ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу Підручний розповів про виступ команди. Також він виокремив одного з біатлоністів чоловічої команди.

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Підручний виокремив одного з біатлоністів збірної

Як можете оцінити виступ команди. Які очікування від збірної у цьому сезоні?

Давати якісь конкретні оцінки я не буду. Є певні свої проблеми. Порадував Артем Тищенко в одиночній змішаній естафеті, він показав свій досить хороший рівень. В естафетах він показує себе надійним учасником, стрілком, на якого можна завжди покластися.

В іншій естафеті, можливо, більше очікував від хлопців, але це тільки старт сезону. Буває, що не одразу набирають кондицію, є певні проблеми, тому давати якісь позитивні чи негативні оцінки важко. Я думаю, що від старту до старту хлопці будуть набирати форму і показувати кращі результати.

Зверніть увагу! Дмитро Підручний також розповів про своє відновлення, підготовку до нового сезону та повернення на Кубок світу. Повне інтерв'ю – читайте за посиланням.

Як виступила збірна на старті Кубка світу