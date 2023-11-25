На стартовом этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде состоялась одиночная смешанная эстафета. Украину в стартовой гонке сезона представляли Артем Тищенко и Анастасия Меркушина.

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Украинцам не хватило скорости

На первом этапе Тищенко отработал идеально, закрыв все мишени, как на стрельбе лежа, так и на огневом рубеже из положения стоя. Однако в плане скорости на лыжне все складывалось не так хорошо, как хотелось бы.

В дальнейшем Меркушина и Тищенко хоть и избежали штрафных кругов, но использовали на двух семь запасных патронов, а главное – много проигрывали соперникам ногами, так что на финише смогли только закрыть топ-10.

Победу одержала шведская команда

Выиграли гонку шведские биатлонисты Себастьян Самуэльссон на Анна Эберг, опередившие на финише серебряных призеров Стурлу Легрейда и Юни Арнеклейв из Норвегии на 14 секунд.

Бронзовые награды, несмотря на два круга штрафа на третьем этапе, завоевали французы Фабьен Клод и Жюлья Симон. В финишном спурте действующая обладательница Большого хрустального глобуса оставила вне подиума Полона Клеменчич из Словении.

Результат одиночной смешанной эстафеты

1. Швеция (0+8) 37:46,9

2. Норвегия (0+6) +13,8

3. Франция (2+12) +42,2

4. Словения (0+5) +47,4

5. Австрия (0+10) +56,9

6. Швейцария (1+8) +59,9

...

10. Украина (0+7) +1:21,3

Напомним. Также сегодня, 25 ноября, в 15.50 по Киеву в Эстерсунде состоится классическая смешанная эстафета. В ней Украину представят Артем Прима, Антон Дудченко, Ирина Петренко и Кристина Дмитренко.