В интервью для 24 Канала Дмитрий Подрунчий поделился мнениями о нововведении IBU. Он отметил, что ему сейчас затруднились ответить на этот вопрос.

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Запрет использования фтора: что говорит Подручный

IBU запретил использование фтора для сервиса лыж, повлияет ли это на сборную Украины?

Мне тяжело сказать. Я сейчас не внутри команды, поэтому не знаю всех этих тонкостей подготовки лыж, как это сейчас происходит. Я думаю, что лыжи готовить стало труднее. Наверняка они будут не так быстры, как с фтором. Но, возможно, это окажет положительное влияние на то, что все команды смогут больше выровняться по качеству подготовки лыж. Но это мое субъективное мнение. Сказать конкретно как это будет мне тяжело.

Обратите внимание! В интервью для 24 Канала Дмитрий Подручный рассказал о своем возобновлении и подготовке к новому сезону. Биатлонист поделился ожиданиями от стартов и оценил выступление конкурентов на первых соревнованиях в сезоне.

Что известно о нововведениях IBU