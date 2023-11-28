В интервью для 24 Канала Дмитрий Подрунчий поделился мнениями о нововведении IBU. Он отметил, что ему сейчас затруднились ответить на этот вопрос.
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Запрет использования фтора: что говорит Подручный
IBU запретил использование фтора для сервиса лыж, повлияет ли это на сборную Украины?
Мне тяжело сказать. Я сейчас не внутри команды, поэтому не знаю всех этих тонкостей подготовки лыж, как это сейчас происходит. Я думаю, что лыжи готовить стало труднее. Наверняка они будут не так быстры, как с фтором. Но, возможно, это окажет положительное влияние на то, что все команды смогут больше выровняться по качеству подготовки лыж. Но это мое субъективное мнение. Сказать конкретно как это будет мне тяжело.
Что известно о нововведениях IBU
- Запрет на использование фтора обусловлен вредом, который приносит вещество экологии и работающего с ним персонала.
- В прошлом сезоне в Эстерсунде уже проводились тестовые гонки без использования смазочных масел с фтором. В этом же сезоне при его использовании спортсмен будет дисквалифицирован.
- Уровень содержания фтора на лыжах определяется специальным тестом до и после стартов