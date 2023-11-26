На стартовом этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде состоялась мужская индивидуальная гонка. Украину в гонке представляли Антон Дудченко, Артем Тищенко, Денис Насыко, Тарас Лесюк и Богдан Цымбал.

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Участники гонки пробежали суммарно 20 км: 5 кругов, по 4 км каждый. Между ними спортсмены преодолели четыре огневых рубежа: по два из положений лежа и стоя. Каждый промах оценивался в одну минуту штрафа.

Украинцы не забежали в топ-30

В гонке приняли участие 104 биатлониста, среди них 5 украинцев. Лучшим в составе "желто-синих" стал Артем Тищенко, с одним промахом в пассиве занявший 38 место.

Остальные украинцы не сумели набрать зачетные баллы в общий зачет Кубка мира. Дудченко, Насыко и Лесюк промахнулись минимум дважды, а Цымбал показал недостаточную скорость для удовлетворительного результата.

Золото и серебро выиграли представители Германии

Выиграл гонку с одним промахом немец Роман Реес, на 12 секунд опередивший своего соотечественника Юстуса Штрелова. Третье место с двумя штрафными минутами занял норвежец Йоханнес Бё.

Результаты одиночной смешанной эстафеты:

1. Роман Реес (Германия) (0+0+0+1) 51:27,2

2. Юстус Штрелов (Германия) (0+1+0+0) +12,1

3. Йоханнес-Тингнес Бё (Норвегия) (1+0+0+1) +25,0

...

38. Артем Тищенко (0+0+0+1) +3:26,3

49. Тарас Лесюк (0+1+0+1) +4:17,4

52. Богдан Цымбал (0+1+0+0) +4:32,2

54. Денис Насико (2+0+0+0) +4:42,6

56. Антон Дудченко (2+0+0+1) +4:46,6

Далее в программе этапа Кубка мира в Эстерсунде эстафеты. Женская эстафетная гонка состоится в среду, 29 ноября, и начнется в 16:20 по Киеву.