На стартовом этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде состоялась мужская индивидуальная гонка. Украину в гонке представляли Антон Дудченко, Артем Тищенко, Денис Насыко, Тарас Лесюк и Богдан Цымбал.
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Участники гонки пробежали суммарно 20 км: 5 кругов, по 4 км каждый. Между ними спортсмены преодолели четыре огневых рубежа: по два из положений лежа и стоя. Каждый промах оценивался в одну минуту штрафа.
Украинцы не забежали в топ-30
В гонке приняли участие 104 биатлониста, среди них 5 украинцев. Лучшим в составе "желто-синих" стал Артем Тищенко, с одним промахом в пассиве занявший 38 место.
Остальные украинцы не сумели набрать зачетные баллы в общий зачет Кубка мира. Дудченко, Насыко и Лесюк промахнулись минимум дважды, а Цымбал показал недостаточную скорость для удовлетворительного результата.
Золото и серебро выиграли представители Германии
Выиграл гонку с одним промахом немец Роман Реес, на 12 секунд опередивший своего соотечественника Юстуса Штрелова. Третье место с двумя штрафными минутами занял норвежец Йоханнес Бё.
Результаты одиночной смешанной эстафеты:
1. Роман Реес (Германия) (0+0+0+1) 51:27,2
2. Юстус Штрелов (Германия) (0+1+0+0) +12,1
3. Йоханнес-Тингнес Бё (Норвегия) (1+0+0+1) +25,0
...
38. Артем Тищенко (0+0+0+1) +3:26,3
49. Тарас Лесюк (0+1+0+1) +4:17,4
52. Богдан Цымбал (0+1+0+0) +4:32,2
54. Денис Насико (2+0+0+0) +4:42,6
56. Антон Дудченко (2+0+0+1) +4:46,6