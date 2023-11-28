В інтерв'ю для 24 Каналу Дмитро Підручний розповів про своє відновлення та підготовку до нового сезону. Також біатлоніст поділився очікуваннями від стартів та оцінив виступ конкурентів на перших змаганнях у сезоні.

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Про відновлення та готовність до змагань

Капітан чоловічої збірної з біатлону пропустив старт сезону через перелом руки. Підручний травмувався 18 серпня, напередодні літнього чемпіонату світу.

За словами біатлоніста, наразі він приступив до повноцінних тренувань. Дмитро перебуває в австрійському Обертілліяху разом з юніорською командою. Очікується, що він доєднається до команди на другому етапі.

Зазначимо, що Підручний не змагався впродовж більшої частини попереднього сезону. Він пропустив два місяці через операцію на коліні на старті сезону. Дмитро встиг відновитися до початку чемпіонату світу-2023. Він взяв участь в шести гонках ЧС, де двічі входив до топ-10 індивідуальних змагань: у спринті (5-й) та гонці переслідування (8-й). Натомість на етапах Кубка світу сезону 2022/23 Підручний лише двічі виходив на старт: в естафеті в Контіолагті (9-те місце) та спринті у Нове-Место (32-ге). Капітан чоловічої збірної достроково завершив змагальний рік через позитивний тест на Covid-19.

Як пройшло для вас міжсезоння?

Все добре, все йде за планом, який ми зробили з тренерами. Всі тренування проходили нормально. Тільки це прикре падіння, що вибило в мене з колії на півтора-два місяці, коли я не тренувався.

З початку жовтня я почав нормально тренуватися, з певними обмеженнями на руку, не стріляв лежачи. Деякі тренування на руку я не міг робити. Зараз, з початку листопада, я вже повноцінно почав тренуватися, без всіляких обмежень. Виконую все навантаження, яке потрібне. Щодо травми, то м'язи не відновилися до кінця, до тих кондицій, які були до перелому. Не вистачає часу.

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Раніше ви говорили, що у минулому міжсезонні команда мала деякі проблеми щодо зборів, які пов'язані з війною. У минулому сезоні збірній фінансово допомагала Міжнародна федерація, а також інші збірні. Як минули збори цього року?

Наскільки мені відомо, Міжнародна федерація повністю допомагає забезпечувати команду, як чоловічу, так і жіночу. Тобто збори за кордоном забезпечуються коштом IBU. Але по цьому питанню краще звернутися до української федерації біатлону. Думаю, що там можуть надати більш точні дані, але це те, що я знаю.

Стосовно самих зборів, то цього року вже ніяких зривів чи ще щось такого не було. Та, в принципі, минулого року теж не було суттєвих проблем. Просто в перші місяці війни, коли ми вже почали їздити на збори, механізм виїзду за кордон відрізнявся від того, що зараз. Тому не завжди вдавалося все вчасно зробити під час виїзду на збори, доводилося вносити корективи. А зараз це вже все налагоджено, все відбувається дуже оперативно. Як бачимо, цього сезону команда без проблем виїжджала на збори.

А коли зможете доєднатися до збірної? До виступів на Кубку світу?

За планом, я маю доєднатися до команди 4 грудня на другий етап Кубка світу в Гохфільцені.

Перші старти: хто з команд та спортсменів здивував

Чи слідкували ви за виступами – за естафетами та індивідуальними гонками?

Так, звичайно, слідкував.

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Як можете оцінити виступ команди. Які очікування від збірної у цьому сезоні?

Давати якісь конкретні оцінки я не буду. Є певні свої проблеми. Порадував Артем Тищенко в одиночній змішаній естафеті, він показав свій досить хороший рівень. В естафетах він показує себе надійним учасником, стрілком, на якого можна завжди покластися.

В іншій естафеті, можливо, більше очікував від хлопців, але це тільки старт сезону. Буває, що не одразу набирають кондицію, є певні проблеми, тому давати якісь позитивні чи негативні оцінки важко. Я думаю, що від старту до старту хлопці будуть набирати форму і показувати кращі результати.

А як оцінюєте виступ суперників? Хто буде лідером цього сезону, як гадаєте?

До початку сезону, напевно, всі думали, що Йоганнес Бьо буде лідером. Однак в індивідуальній гонці було багато відкриттів. Я думаю, що все-таки Йоганнес буде далі на кожному старті боротися за лідерство. Ми бачимо, що збірна Німеччини, як чоловіча, так і жіноча, всіх здивувала. Показали дуже хороший хід. Думаю, що це зв'язано з підготовкою лиж. Було помітно, що в них добре катять лижі.

Можливо, в норвезької збірної були якісь проблеми, тому що вся команда виглядала на лижні не так, як завжди. Але це перша гонка сезону, тому прогнозувати, хто стане новим лідером поки важко. Давати прогнози, якщо чесно, після цієї гонки стало ще важче.

Нагадаємо. У цьому сезоні відбулися змішані естафети та індивідуальні гонки. В одиночному міксті Україна посіла 10-ту сходинку. У змішаній естафеті – 8-ма. В індивідуалці найкращою серед українок була Ірина Петренко, яка посіла 22-у сходинку. Артем Тищенко показав найкращий результат серед чоловіків, він розмістився на 38-й сходинці.

Заборона використання фтору: чи вплине це на збірну

IBU заборонив використання фтору для сервісу лиж, чи вплине це на збірну України?

Мені важко сказати. Я зараз не всередині команди, тому не знаю всіх цих тонкощів підготовки лиж, як це зараз відбувається. Я думаю, що лижі готувати стало важче. Напевно вони будуть не такі швидкі, як з фтором. Але, можливо, це позитивно вплине на те, що всі команди зможуть більше вирівнятися по якості підготовки лиж. Але це моя суб'єктивна думка. Сказати конкретно як це буде мені важко.

Зазначимо, що заборона на використання фтору зумовлена шкодою, що приносить речовина екології та персоналу, який з нею працює. У минулому сезоні в Естерсунді вже проводилися тестові гонки без використання мастил із фтором. У цьому ж сезоні за його використання спортсмена буде дискваліфіковано. Рівень вмісту фтору на лижах визначається спеціальним тестом до та після стартів.

Чи можливе повернення росіян та білорусів у цьому сезоні

Нещодавно очільник МОК Томас Бах заявив, що призупинення діяльності Олімпійського комітету Росії не означає, інші федерації повинні автоматично призупинити діяльність свого члена-федерацію з Росії. IBU не планує повертати росіян та білорусів?

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Я думаю, що цього сезону точно ні, наскільки мені відомо. Міжнародна федерація категорично відноситься зараз до цього питання. Я навіть не чув якихось таких чуток у світовій біатлонній спільноті. Як бачимо, минулого сезону всі провідні збірні, як норвежці, шведи, німці, висловлювалися в нашу підтримку. Також вони неодноразово наголошували на тому, що росіян та білорусів не слід повертати до змагань. Це правильне рішення, поки що їх допускати до змагань не треба. Тому думаю, що в цьому сезоні це точно не відбудеться, і, надіюся, що надалі також, поки не закінчиться війна. Тільки тоді можна говорити про якесь повернення.

Також все більше розмов про те, що росіяни та білоруси можуть виступити на Олімпіаді в Парижі. Дехто ж виступає за бойкот змагань, якщо ж це станеться. Дехто наголошує на тому, що українцям необхідно виступати навіть пропри присутність представників Росії та Білорусі. На вашу думку, що робити українським спортсменам у такому випадку?

Чесно, це дуже складне питання: бойкотувати чи їхати виступати. Як бачимо, такий приклад, як Ольга Харлан, яка виступала на турнірі та не потиснула руку "нейтральній" суперниці з Росі. Це піднесло імідж України у світовому спорті. Вона ще раз показала, що росіянам не місце на світовій арені.

Чесно, наразі я про це не задумувався, тому що Міжнародна федерація біатлону зараз дає чіткі меседжі стосовно відсторонення спортсменів з Росії та Білорусі. Тому особисто мені важко сказати, що робити, чи бойкотувати, чи виступати. Але звичайно, якщо команда прийме рішення бойкотувати, то я погоджуся з цим.