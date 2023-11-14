12 октября МОК остановил деятельность Олимпийского комитета России (ОКР) из-за включения в него организаций из оккупированных регионов Украины. По словам Баха, в МОК обратились другие федерации, чтобы выяснить, как на них повлияет приостановка деятельности НОК России

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Повлияет ли решение МОК на другие федерации

Он отметил, что действия российского НОК являются грубым нарушением Олимпийской хартии.

Это решение базируется исключительно на действиях ОКС и не означает, что международные спортивные федерации должны автоматически приостановить деятельность своего члена-федерацию из РФ. Каждая международная федерация должна в каждом частном случае рассматривать ситуацию с учетом собственного устава,

– заявил Бах.

Что известно о решении МОК