В новом сезоне состоится девять этапов Кубка мира, а также чемпионат мира, который состоится в феврале в чешском Нове-Место. Первый этап начнется в субботу в Эстерсунде (Швеция), завершится сезон в середине марта в Кенморе (Канада). 24 Канал.

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Состав сборной Украины

Мужская сборная Украины определилась с составом на новый сезон Кубка мира. Напомним, что по итогам прошедшего сезона мужская сборная завоевала стартовую квоту в пять человек на уровне Кубка мира, а также в шесть – на Кубке IBU. На Кубок мира тренерский штаб использовал максимальную квоту, в то время как на Кубок IBU – 5 биатлонистов.

Состав команды сформировался по итогам контрольных стартов в Контиолахте, где выступала команда "А" и "Б" мужской сборной. На Кубке мира выступят Антон Дудченко, Артем Прима, Богдан Цымбал, Денис Насико, Тарас Лесюк, Артем Тищенко. На Кубок IBU Украину представят Виталий Мандзин, Руслан Ткаленко, Роман Боровик, Богдан Борковский, Дмитрий Грущак.

Обратите внимание! Капитан сборной Дмитрий Пидручный пропустит стартовый этап сезона. Он восстанавливается после травмы. Ожидается, что он вернется в команду на втором этапе Кубка мира.

Окончательный состав женской сборной по биатлону еще неизвестен. В тренерском штабе отметили, что Юлия Джима точно пропустит первый этап, она присоединится к команде уже в Хохфильцене. Также начало Кубка мира будет гарантированно пропускать Елена Белосюк. Она начнет сезон на Кубке IBU в финском Контиолахте.

Тренерский штаб женской сборной рассматривает 10 претенденток на участие в стартовом этапе Кубка мира. Биатлонисток ожидают внутренние соревнования в шведском Идре, которые сформируют состав основной команды из шести спортсменок на Эстерсунд.

Сейчас к соревнованиям готовятся: Дарья Блашко, Анна Кривонос, Ирина Петренко, сестры Анастасия и Александра Меркушины, сестры Елена и Юлия Огородные, Любовь Кипяченкова, Кристина Дмитренко и Ксения Приходько.

Новый тренер в женской команде: что о нем известно

Также отметим, что женская команда готовится к сезону 2023/2024 под руководством нового тренера. В апреле стало известно, что женскую сборную возглавил Николай Зоц. Он начал работу с командой по нововведениям, в том числе без распределения на команды "А" и "Б".

Николай Зоц уже давно работает в системе украинского биатлона. Прошлый сезон он начинал в роли тренера мужской команды "Б", но уволился в начале сезона. Позже возглавил юниорскую сборную.

Последние несколько сезонов Зоц работал с мужской командой "Б". Раньше был старшим тренером мужской сборной Украины. Также он был личным тренером Ирины Петренко и Оксаны Хвостенко.

В тренерский штаб также входят Олег Меркушин, Сергей Зоц, Игорь Ященко и Алексей Петренко.

Первые успехи украинцев перед началом сезона

Мужская сборная по биатлону перед стартом нового сезона провела контрольное собрание в финском Контиолахте. За неделю до Кубка мира там провели две спринтерские гонки. Участие в соревнованиях приняли команды, находящиеся на сборе – Финляндия, Украина и Казахстан. Победителем первого спринта стал Денис Насико, лучший результат во втором контрольном спринте принадлежит Антону Дудченко.

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Худший сезон в истории: выступление Украины на Кубке мира-2022/2023

Прошлый сезон для украинцев оказался самым плохим за всю историю выступлений. Украина завершила сезон-2022/2023 без медалей.

Любопытно! Начиная с сезона 1992/1993, когда украинские биатлонисты начали выступления на турнирах, в каждом из них удавалось закончить Кубок мира хотя бы с одной наградой.

Лучшим среди мужской сборной оказался Антон Дудченко. Он закончил сезон на 35 позиции в общем рейтинге. Украинец набрал 163 очка. В топ-50 также расположился Артем Прима - 39-я ступенька. Лучшей среди женщин оказалась Юлия Джима, она заняла 33 строчку, имея 164 очка.

Мужская сборная Украины закончила прошлый сезон на седьмой строчке рейтинга. Женская команда замкнула топ-10, на три позиции ухудшив свой показатель в прошлом году.

Но стоит отметить, что на прошлый сезон для украинских биатлонистов сильно повлияло полномасштабное вторжение России. В частности, украинцы пропустили два последних этапа в сезоне-2021/2022. Также из-за войны команда не могла вовремя приступить к подготовке на сезон-2022/2023. Дмитрий Пидручный в январе прошлого года рассказал нам в интервью, что некоторые из спортсменов длительное время после вторжения вообще не имели никакой физической подготовки. Он подчеркнул, что полномасштабное вторжение оказало большое влияние на всю команду.

Кому достались Глобусы в каждой дисциплине

Большой хрустальный глобус в минувшем сезоне получил норвежец Йоханнес Бьо. В сезоне 2022/2023 он одержал 19 личных побед, что является абсолютным рекордом в истории турнира.

Бьё младший отпраздновал победу еще 9 марта, на старте восьмого этапа в Эстерсунде, где даже не участвовал. Он опередил своего ближайшего преследователя норвежца Штурла Легрейда на 491 балл в общем рейтинге.

Малые хрустальные глобусы в спринте и преследования также получились Младше, а вот в индивидуальных конках и масс-старте достались Ветле Шостад Кристиансену.

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Мужская сборная Норвегии также продемонстрировала самый лучший результат в эстафетах. Команда одержала пять побед на всех пяти этапах. Только на чемпионате мира норвежцев опередила Франция, оставив их с серебряной наградой. Следует отметить, что в топ-10 общего рейтинга вошли сразу 5 представителей Норвегии.

Большой хрустальный глобус среди женщин получила француженка Жюлья Симон. В прошлом сезоне она одержала для себя рекордные четыре победы. Но в женском зачете борьба продолжалась до последнего. В конце сезона итальянки Доротея Вирер и Лиза Виттоци потенциально претендовали на Большой хрустальный глобус.

Симон забрала себе два малых хрустальных глобусов: в преследовании и масс-старте. Немка Дениз Геррман-Вик была лучшей в спринте, а Виттоцци – в индивидуальных гонках.

Женская сборная Франции стала лучшей в эстафетах, команда одержала две победы.

Кто из соперников выступит в новом сезоне

Некоторые сборные уже объявили состав команд нового сезона. В основном все без изменений, однако в некоторых командах есть новички.

В состав мужской сборной Норвегии на первый этап Кубка мира вошли 7 спортсменов. К команде добавились бронзовый призер предсезонного турнира в Шушене Уэбьерн Серум и победитель Кубка IBU-2022/2023 Эндре Стремсгейм.

Мужская сборная Норвегии : Йоханнес Бьо, Штурла Легрейд, Ветле Шостад Кристиансен, Тарьей Бьо, Иоганнес Дале, Эндре Стремсгейм, Вебьерн Серум.

В состав женской сборной попали две дебютантки - Фрида Доккен и Марит Скуган, которые вместе с Юни Арнеклейв и Марти Крокстад Юхансен прошли в список после победы в масстарте в Шушене.

Женская сборная Норвегии. : Ингрид Ландмарк Тандреволл, Каролин Кноттен, Юни Арнеклейв, Марти Крокстад Юхансен, Фрида Доккен, Марит Скуган.

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Сборная Франции также определилась с составом нового сезона. К заявке прошел Эмильен Клод. Нынешний сезон станет для него четвертым на уровне Кубка мира.

Мужская сборная Франции : Эмильен Клод, Фабьен Клод, Кантен Фийон-Майе, Антонен Гигонна, Эмильен Жаклен, Эрик Перро.

С шестеркой женской команды во Франции определились заранее. Однако замены по состоянию здоровья нуждалась в Каролине Коломбо — вместо нее в состав пригласили Жилонн Гигонна, дебютантку Кубка мира в сезоне-2022/2023. В команду возвращается Жюстин Бреза-Буше. Она пропустила прошлый сезон из-за беременности.

Женская сборная Франции : Жюлия Симон, Жюстин Бреза-Буше, Софи Шово, Хлое Шевалье, Лу Жанмонно, Жилон Гигонна.

Также с составом команды определилась и немецкая сборная. Впервые в карьере сезон на уровне Кубка мира будет начинать 19-летняя Селина Гротиан.

Женская сборная Германии : Ванесса Фогт, Анна Кебингер, София Шнайдер, Янина Геттих-Вальц, Франциска Пройсс, Селина Гротиан.

Мужская сборная Германии : Бенедикт Долль, Роман Реес, Филипп Наврат, Юстус Штрелов, Давид Цобель, Йоханнес Кюн.

Расписание Кубка мира сезона-2023/2024.

1-й этап (25 ноября – 3 декабря)

Эстерсунд, Швеция

25 ноября – Сингл-микст

25 ноября – Смешанная эстафета

26 ноября – Индивидуальная гонка у женщин

26 ноября – Индивидуальная гонка у мужчин

29 ноября – Женская эстафета

30 ноября – Мужская эстафета

1 декабря – Спринт у женщин

2 декабря – Спринт у мужчин

3 декабря – Гонка преследования у женщин

3 декабря – Гонка преследования у мужчин

2-й этап (8 – 10 декабря)

Хохфильцен, Австрия

8 декабря – Спринт у мужчин

8 декабря – Спринт у женщин

9 декабря – Гонка преследования у мужчин

9 декабря – Гонка преследования у женщин

10 декабря – Мужская эстафета

10 декабря – Женская эстафета

3-й этап (14 – 17 декабря)

Ленцерхайде, Швейцария

14 декабря – Спринт у женщин

15 декабря – Спринт у мужчин

16 декабря – Гонка преследования у женщин

16 декабря – Гонка преследования у мужчин

17 декабря – Мас-старт у женщин

17 декабря – Мас-старт у мужчин

4-й этап (4 – 7 января)

Оберхоф, Германия

4 января – Спринт у мужчин

5 января – Спринт у женщин

6 января – Гонка преследования у мужчин

6 января – Гонка преследования у женщин

7 января – Мужская эстафета

7 января – Женская эстафета

5-й этап (10 – 14 января)

Рупольдинг, Германия

10 января – Женская эстафета

11 января – Мужская эстафета

12 января – Спринт у женщин

13 января – Спринт у мужчин

14 января – Гонка преследования у женщин

14 января – Гонка преследования у мужчин

6-й этап (18 – 21 января)

Антхольц-Антерсельва, Италия

18 января – Индивидуальная гонка короткая у мужчин

19 января – Индивидуальная гонка коротка у женщин

20 января – Одиночная смешанная эстафета

20 января – Смешанная эстафета

21 января – Мас-старт у мужчин

21 января – Мас-старт у женщин

Чемпионат мира (7 – 18 февраля)

Новое-Место-на-Мораве, Чехия

7 февраля – Смешанная эстафета

9 февраля – Спринт у женщин

10 февраля – Спринт у мужчин

11 февраля – Гонка преследования у женщин

11 февраля – Гонка преследования у мужчин

13 февраля – Индивидуальная гонка у женщин

14 февраля – Индивидуальная гонка у мужчин

15 февраля – Одиночная смешанная эстафета

17 февраля – Женская эстафета

17 февраля – Мужская эстафета

18 февраля – Мас-старт у женщин

18 февраля – Мас-старт у мужчин

7-й этап (29 февраля – 3 марта)

Холменколлен, Норвегия

29 февраля – Индивидуальная гонка у женщин

1 марта – Индивидуальная гонка у мужчин

2 марта – Мас-старт у женщин

2 марта – Мас-старт у мужчин

3 марта – Одиночная смешанная эстафета

3 марта – Смешанная эстафета

8-й этап (8 – 10 марта)

Солт-Лейк-Сити, США

8 марта – Мужская эстафета

8 марта – Спринт у женщин

9 марта – Женская эстафета

9 марта – Спринт у мужчин

10 марта – Гонка преследования у женщин

10 марта – Гонка преследования у мужчин

9-й этап (14 – 17 марта)

Кенмор, Канада