Яскрава підготовкаЛомаченка Василь Ломаченко організував пробіжку з Аккерманадо Затоки. Боксер опублікував відео забігу під пісню "Final Countdown" у соцмережах. Оце такТихіше, тому що зараз вб'єш спаринг-партнера, – екстренер Кличка вражений формою Володимира Спортсмен коротко підписав ролик: "Аккерман – Затока". Як бачимо, українець вирішив набрати потужну фізичну форму. У коментарях прихильники Ломаченка почали жартувати: "Випадок, коли немає грошей на транспорт". Аккерман – це колишня назва українського міста Білгород-Дністровський. Вона Аккерман існувала до 1944 року. Наступний бій Ломаченка Інформація про поєдинок між боксерами з'явилися ще взимку. Ломаченко навіть присвятив японцю у своєму інстаграмі допис. Масайоші прийшов у коментарі на сторінку українця із запитанням: "Це наступний бій?" Втім, все залишилось лише на словах. Василь продовжив пошук наступного суперника, але не зміг домовитися з Девіном Хейні. Тому повернувся до варіанту бою з японцем. З'явилась інформація, що Ломаченко вийде на ринг проти Накатані 26 червня 2021 рокуна арені Virgin Hotel у Лас-Вегасі, штат Невада. (США). Основним транслятором поєдинку буде американська телевізійна платформа ESPN.