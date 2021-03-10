Ювентус 9 марта сенсационно вылетел из Лиги чемпионов от Порту на стадии 1/8 финала. Игрок португальцев Марко Груич показал свою актерскую игру в одном из игровых эпизодов, на которую повелся арбитр.

Театр на поле

При счете 2:1 в пользу Ювентуса матч был переведен в экстратаймы, которые стали роковыми для туринцев. Обе команды по одному разу огорчили голкиперов и завершили матч со счетом 3:2.Однак по сумме двух поединков в 1/4 финала Лиги чемпионов вышел Порту.

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В одном из игровых эпизодов сербский полузащитник столкнулся плечами с Андрианом Рабйо. Судья сразу и не собирался давать свисток о фоле, но игрок Порту упал на газон как подкошенный и держался за лицо. Тогда главный арбитр встречи указал о фоле со стороны футболиста Ювентуса.

Груич выступает за Порту на правах аренды. Полузащитник пробудет в клубе из Португалии до конца июня 2021 года и вернется в Ливерпуль. Сейчас в активе Марко 29 матчей в футболке Порту и один гол.

Интересно, что за решением рефери подглядывал и улыбался Груич, который лежал на газоне. Арбитр поверил актерской игре Марко Груича. Такой выходкой футболисту удалось выиграть несколько драгоценных секунд для своей команды.

Порту стал одним из первых четвертьфиналистов Лиги чемпионов. В параллельном матче Боруссия Д и Севилья разошлись мировой 2:2, но по сумме двух матчей дальше вышел немецкий клуб из Дортмунда.