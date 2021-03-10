Подглядывал и улыбался: игрок Порту курьезно симулировал против Ювентуса – видео
Ювентус 9 марта сенсационно вылетел из Лиги чемпионов от Порту на стадии 1/8 финала. Игрок португальцев Марко Груич показал свою актерскую игру в одном из игровых эпизодов, на которую повелся арбитр.
Источник:твиттер The Kopite
Театр на поле
При счете 2:1 в пользу Ювентуса матч был переведен в экстратаймы, которые стали роковыми для туринцев. Обе команды по одному разу огорчили голкиперов и завершили матч со счетом 3:2.Однак по сумме двух поединков в 1/4 финала Лиги чемпионов вышел Порту.
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В одном из игровых эпизодов сербский полузащитник столкнулся плечами с Андрианом Рабйо. Судья сразу и не собирался давать свисток о фоле, но игрок Порту упал на газон как подкошенный и держался за лицо. Тогда главный арбитр встречи указал о фоле со стороны футболиста Ювентуса.
Интересно, что за решением рефери подглядывал и улыбался Груич, который лежал на газоне. Арбитр поверил актерской игре Марко Груича. Такой выходкой футболисту удалось выиграть несколько драгоценных секунд для своей команды.
- Порту стал одним из первых четвертьфиналистов Лиги чемпионов. В параллельном матче Боруссия Д и Севилья разошлись мировой 2:2, но по сумме двух матчей дальше вышел немецкий клуб из Дортмунда.
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