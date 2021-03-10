Ювентус 9 березня сенсаційно вилетів з Ліги чемпіонів від Порту на стадії 1/8 фіналу. Гравець португальців Марко Груїч показав свою акторську гру в одному з ігрових епізодів, на яку повівся арбітр.

Театр на полі

За рахунку 2:1 на користь Ювентуса матч був переведений в екстратайми, які стали фатальними для туринців. Обидві команди по одному разу засмутили голкіперів та завершили матч із рахунком 3:2.Однак за сумою двох поєдинків в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів вийшов Порту.

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У одному з ігрових епізодів сербський півзахисник зіштовхнувся плечима із Андріаном Рабйо. Суддя відразу і не збирався давати свисток про фол, але гравець Порту впав на газон наче підкошений та тримався за обличчя. Тоді головний арбітр зустрічі вказав про фол зі сторони футболіста Ювентуса.

Груїч виступає за Порту на правах оренди. Півзахисник пробуде у клубі з Португалії до кінця червня 2021 року та повернеться у Ліверпуль. Зараз в активі Марко 29 матчів у футболці Порту та один гол.

Цікаво, що за рішенням рефері підглядав та посміхався Груїч, який лежав на газоні. Арбітр повірив акторській грі Марко Груїча. Такою витівкою футболісту вдалось виграти декілька дорогоцінних секунд для своєї команди.

Порту став одним із перших чвертьфіналістів Ліги чемпіонів. У паралельному матчі Боруссія Д та Севілья розійшлись мировою 2:2, але за сумою двох матчів далі вийшов німецький клуб з Дортмунда.