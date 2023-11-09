В Лиге чемпионов 2023-2024 на этой неделе проходят матчи 4 тура групповой стадии. На среду вынесены встречи в группах A, B, C и D, пишет 24 канал.
По теме Шахтер шокирует Барселону, реванш Милана, феерия Атлетико: все результаты ЛЧ 7 ноября
Для украинцев день будет интересен, учитывая возможное участие трех наших футболистов – Андрея Лунина, Александра Зинченко и Анатолия Трубина. Последний вышел в старте Бенфики, чья игра с Реал Сосьедадом была вынесена на ранний слот.
Первые три встречи португальцы проиграли, поэтому должны были брать очки в Сан-Себастьяне. К сожалению, португальцы ничего не смогли противопоставить баскам и проиграли снова (хотя и забили первый гол в ЛЧ).
Это окончательно исключило Бенфику по борьбе за плей-офф Лиги чемпионов, но португальцы еще могут попасть в Лигу Европы. А вот Реал напротив гарантировал себе 1/8 финала.
Команда Карло Анчелотти разгромила Брагу, а Андрей Лунин вышел со старта и парировал пенальти. Также удачно свой матч отыграл и Александр Зинченко.
Стоит знать Лунин неожиданно вышел в основе Реала на Лигу чемпионов и отразил пенальти: видео крутого сейва
Появившись после перерыва, украинец помог Арсеналу переиграть Севилью. Кроме Реала, выход в плей-офф гарантировали Бавария, Реал Сосьедад и Интер. А вот Манчестер Юнайтед оказался на грани крушения, проиграв Копенгагену в сверхрезультативной игре.
Группа A
- Бавария – Галатасарай 2:1 (Кейн, 80, 86 – Бакамбу, 90+3)
- Копенгаген – Манчестер Юнайтед 4:3 (Эльюнусси, 45, Гонсалвеш, 45+2 (пен), Лерагер, 83, Барджи, 87 – Хойлунд, 3, 28, Фернандеш, 69 (пен))
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Бавария
|4
|0
|0
|11-6
|12
|2
|Копенгаген
|1
|1
|2
|7-8
|4
|3
|Галатасарай
|1
|1
|2
|7-9
|4
|4
|Манчестер Юнайтед
|1
|0
|3
|9-11
|3
Группа B
- Арсенал – Севилья 2:0 (Троссар, 29, Сака, 64)
- ПСВ – Ланс 1:0 (Люк Де Йонг, 12)
-
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Арсенал
|3
|0
|1
|9-3
|9
|2
|ПСВ
|1
|2
|1
|4-7
|5
|3
|Ланс
|1
|2
|1
|4-4
|5
|4
|Севилья
|0
|2
|2
|4-7
|2
Читайте также Бывший клуб Зинченко и экс-соперник Шахтера: кто вышел в плей-офф Лиги чемпионов
Группа C
- Наполи – Унион 1:1 (Полетано, 39 – Фофана, 52)
- Реал – Брага 3:0 (Браим Диас, 27, Винисиус, 58, Родриго, 61)
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Реал
|4
|0
|0
|9-3
|12
|2
|Наполи
|2
|1
|1
|6-5
|7
|3
|Бардо
|1
|0
|3
|5-9
|3
|4
|Унион
|0
|1
|3
|3-6
|1
Группа D
- Реал Сосьедад – Бенфика 3:1 (Мерино, 6, Оярсабаль, 11, Барренечеа, 21 – Рафа Силва, 49)
- Зальцбург – Интер 0:1 (Мартинес, 85 (пен))
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Реал Сосьедад
|3
|1
|0
|7-2
|10
|2
|Интер
|3
|1
|0
|5-2
|10
|3
|Зальцбург
|1
|0
|3
|3-5
|3
|4
|Бенфика
|0
|0
|4
|1-7
|0