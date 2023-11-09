До неї увійшло п'ять найефектніших порятунків від голкіперів. Місце там знайшлося й воротарю збірної України Андрію Луніну.

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Сейв Луніна у п'ятірці найкращих за 8 листопада в ЛЧ

Він у матчі проти Браги вже на шостій хвилині відбив пенальті, після чого Реал зміг забити 3 голи та гарантувати собі місце у плей-офф Ліги чемпіонів-2023/2024.

Окрім українця претендентами на найкращий сейв середи у ЛЧ стали – Александер Шлагер (Зальцбург), Фередерік Реннов (Уніон Берлін), Каміль Грабара (Копенгаген) та Матеус (Брага).

Дивіться відео з найкращими сейвами дня у ЛЧ

Зазначимо, що завдяки впевненій грі в матчі проти Браги Андрій Лунін також потрапив до команди тижня за версією статистичного порталу SofaScore. Всього українець здійснив чотири сейви, один з яких міг також спокійно претендувати на звання найкращого.

Довідка. У сезоні-2023/2024 Лунін поки зіграв у трьох офіційних матчах, у яких двічі залишав свої ворота "сухими" та пропустив 1 гол.