7 ноября стали известны первые два клуба, которые уже по итогам четырех туров группового раунда гарантировали себе участие в плей-офф Лиги чемпионов. Ими стали английский Манчестер Сити и немецкий РБ Лейпциг, выступающие в группе "G", пишет 24 Канал.

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Гарантировали себе еврокубковую весну

В 4-м туре МанСити встречался с Янг Бойзом. Мяч трижды влетал во владение соперника за 90 минут. Дубль Голанда и гол Фодена принесли убедительную победу "горожанам" 3:0. Команда Гвардиолы за два тура до конца группового раунда пробилась в следующий этап Лиги чемпионов.

Манчестер Сити единолично возглавляет группу G, набрав максимальные 12 баллов в 4-х матчах. Чемпион Англии опережает второй Лейпциг на 3 очка.

Правда, немецкий соперник тоже гарантировал себе место в плей-офф ЛЧ. В 4-м туре Лейпциг получил выездную победу над скандальной Црвенной Звездой, представляющей Сербию – 1:2. Уже на 8-й минуте немцы открыли счет во встрече после гола Симонса.

На 77-й Апенда удвоил преимущество Лейпцига, а в последние 10 минут сербы отквитали один мяч благодаря усилиям соперника, забившего в собственные ворота.

Кто вышел в плей-офф Лиги чемпионов