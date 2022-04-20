"Адаптация" к войне и общение с россиянами

В эксклюзивном разговоре в рамках проекта "Интервью24" Жан Беленюк рассказал, как война повлияла на его жизнь, о борьбе на информационном фронте и "молчании" главы НОК Сергея Бубки. Олимпийский чемпион Токио-2020 делает все возможное, чтобы против российских атлетов применили самые жесткие санкции. Он поделился мыслями о возможном участии атлетов государства-агрессора на международной арене.

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Как изменилась жизнь после полномасштабного вторжения России на территорию Украины?

Наверное, как и у каждого украинца... Первые несколько дней была так называемая "адаптация". Я до последнего в это не верил, если честно. Хотя нас предупреждали, что большая концентрация российских войск на границе, что все возможно. Мы были готовы, но я до последнего не мог поверить в то, что люди, которые называют нас так называемым "братским народом", могут пойти с оружием и будут пытаться нас уничтожить. Поэтому живем в новой реальности, делаем все для победы, волонтерим, помогаем армии, стараемся завоевывать победы на спортивном фронте, помогаем атлетам, которые могут себя проявить на международной арене, ведем войну на информационном фронте.



Жан Беленюк в Ирпене / Фото из инстаграма спортсмена

Возможно у вас были знакомые в России? Как изменилось общение с ними?

Друзей не было, только спортсмены, которых ты просто знаешь, с которыми в одно время выступал. У меня особых отношений с российскими атлетами не было вообще. Я был очень сильно удивлен, когда некоторые спортсмены, которые постоянно акцентировали, что мы братья и все такое, в первый же день начали активно в своих социальных сетях поддерживать те действия, которые делает Россия в отношении Украины. Конечно пытались донести свою позицию, но поняли, что по каким-то причинам, возможно, то желание попасть в списки "Единой России" на следующие выборы, такая традиция в кремлевской политике есть, если это можно назвать "политикой". Или же просто из-за того, что они зомбированы настолько. Почему-то там кажется, что им виднее, чем тем людям, которые живут здесь, что для нас лучше. Какой-то абсурдный подход к делу, очень странно это все.

О неоднозначной позиции главы НОК Сергея Бубки

Глава Национального олимпийского комитета Сергей Бубка не подписал письмо об отстранении россиян и белорусов, которое инициировали украинские атлеты в первые дни полномасштабной войны. Глава НОК уклоняется от публичной позиции относительно войны в Украине. Долгое время было вообще не понятно, где он находится. Лишь 16 апреля Бубка посетил Олимпийскую базу в Конча-Заспе. Спортсмены-олимпийцы неоднократно критиковали главу НОК из-за непонятной позиции.

Долгое время Сергей Бубка не выходил на связь, сперва были тревожные мысли, но потом выяснилось, что с ним все хорошо. Появилось очень много критики в его адрес, поскольку его позиция не до конца понятна, как вы прокомментируете это?

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Вы четко описали ту ситуацию, которая сложилась. Не до конца понятна его позиция и дальнейшие шаги. Поэтому задал ему лично вопрос на зум-конференции ассоциации олимпийцев Украины. Я спросил о том, что делается на дипломатическом фронте по устранению России из Международного олимпийского комитета.

Второй вопрос по поводу его четкой позиции, признает ли он Россию государством-агрессором, которое пришло с войной в Украину. То я не получил четких ответов. Вот и все.

Мы можем только догадываться о том, что на уме у главы НОК, поскольку он особо ни с кем не контактирует.



Беленюк вместе с Ольгой Саладухой / Фото из инстаграма борца

Здесь никто не хочет ни с кем воевать, подчеркиваю это. Просто в условиях, когда убивают украинцев и совершают геноцид против нашего народа, позиция главы НОК она должна быть однозначной, категоричной, публичной, и его действия должны соответствовать. Я для себя другого варианта не вижу, но возможно кто-то думает иначе. У нас демократическая страна и каждый имеет право на свою точку зрения.

Возможна ли смена руководства НОК после нашей победы?

Вы знаете, я точно не руководствуюсь попытками кого-то сменить, или что-то такое сделать. Просто человек, занимающий место главы НОК, особо не провозглашает свою позицию. А спортсмены должны знать эту публичную точку зрения, чтобы им было на что ориентироваться.

Недавно даже министр спорта Вадим Гутцайт подчеркнул, что спорт все же не вне политики. Хотя раньше он уверял обратное. Поэтому публичные заявления – это неотъемлемая составляющая подобных личностей, возглавляющих такие должности.

К слову Постыдился произнести слово "война", – Саладуха о неоднозначной позиции Бубки

Мировой спорт без россиян и белорусов

Возможно ли возвращение россиян и белорусов в международный спорт в ближайшее время?

В том и дело. Буквально недавно проголосовали за проект Постановления об Обращении Верховной Рады Украины к Международному олимпийскому комитету и руководящим органам международных спортивных федераций относительно рекомендации о запрете участия спортсменов Российской Федерации и Республики Беларусь в международных соревнованиях и исключении представителей этих стран из руководящих органов этих организаций. Сейчас у нас геноцид украинцев в Буче, Ирпене, Мариуполе, большое количество пострадавших в других городах. И это может быть поводом введения новых, более жестких санкций в отношении российских спортсменов, но над этим надо работать.

Когда я задал этот вопрос, то Сергей Назарович завершил свой рассказ тем, что 28 февраля МОК рекомендовал отстранить представителей России и Беларуси от международных федераций. Львиная доля федераций именно олимпийских видов спорта точно прислушалась и отстранила их. Но мы не знаем, как надолго эти наказания.



Беленюк получил "золото" на Олимпиаде- 2022 / Фото Getty Images

Уже сейчас ведутся разные разговоры по поводу того, что "спорт вне политики", и "почему спортсмены несут ответственность за то, что делают руководители их стран". Но, с моей точки зрения, это не правильный подход. Потому что Россия очень часто привлекает своих спортсменов к пропагандистским политическим историям, каким-то мероприятиям в поддержку Путина. Некоторые атлеты действительно посещают эти митинги, надевают не свои медали, в своих соцсетях публично поддерживают действия, которые направлены на убийство мирных людей в Украине.

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Именно поэтому со спортсменами, публично поддерживающими войну, должен быть отдельный разговор, который должен ставить "крест" на их дальнейшей международной карьере. Потому что подыгрывание Кремлю и то, что происходит на территории нашего государства является преступлением. И за это они должны нести ответственность.

Неадекватные поступки российских спортсменов и международная поддержка

Не так давно российский гонщик продемонстрировал на пьедестале нацистское приветствие, что нужно делать с такими спортсменами?

С ним все сделали уже. Его отстранили уже от соревнований, расторгли контракты. Это очень показательная история, когда ты без мозгов, и к чему это может привести. Я думаю что проблема именно в этом, не знаю сколько ему лет. Родителям надо было больше времени проводить с ребенком, рассказывать, что плохо, а что хорошо.

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Расскажите о поддержке от мировых спортсменов.

Весь цивилизованный мир он однозначно поддерживает. Спортсмены из Европы говорили, что они в состоянии принять какую-то часть людей из Украины. Писали, чтобы родных к ним отправляли. Активно поддерживали грузины, казахи. Страны, которые сталкивались с российской агрессией, они все понимают и близко воспринимают к сердцу все то, что творится у нас. Они лучше других знают, о чем идет речь. Я благодарен каждому, кто освещает правду, нам нужна их международная поддержка. Надеемся, что у нас все получится, и мы победим!



Беленюк на Олимпиаде в Токио / Фото Getty Images

Ранее вы рассказывали о расистских сообщениях от россиян. Они продолжают вам писать? Как реагируете на такие низкие поступки?

Я не знаю, чего они хотят, но пишут они разные вещи. Здесь надо различать. Порой видно, что пишут боты.

Очень часто они льют грязь по поводу моего цвета кожи, разные вещи с таким контекстом.

Но каждый наш политик должен иметь, скажем так, толстую кожу, которая даст возможность защититься от подобных комментариев и неприятных сообщений. В этом плане я уже привык ко многим неадекватным людям, которые хотят меня как-то задеть. Поэтому абсолютно никак на них не реагирую. Я стараюсь особо не читать их сообщения или комментарии. Если же вижу, то это проходит мимо меня.

Что делать украинским спортсменам

Мужская сборная по вольной борьбе не поехала на чемпионат Европы в Венгрии, от престижных турниров отказались многие украинские атлеты по разным причинам. Что в дальнейшем делать спортсменам, оставаться защищать страну или выступать на международной арене?

Кстати Мужская сборная по вольной борьбе отказалась от чемпионата Европы, чтобы защищать Украину

Каждый решает сам для себя, где он может сейчас быть максимально эффективным. Если спортсмен, чувствует уверенность, знает, что представительством нашего государства на международной арене может обратить внимание своей победой на те действия, которые совершают россияне на территории Украины, то я не вижу ничего плохого в том, что человек поехал проявил себя. Затем наши атлеты возвращаются и присоединяются к той работе, которая у них была и до этого. Борцы решили не ехать, а остались защищать страну.



Козлюк получил "бронзу" на чемпионате Европы / Фото UWW

Владлен Козлюк, занявший третье место на чемпионате Европы, он защищал страну, служит пограничником в Одессе. И за месяц до соревнований вообще не имел возможности тренироваться. Но все же решил ехать на турнир, поскольку является чемпионом Украины. Он завоевал там бронзовую медаль и вернулся, сейчас продолжает нести свою службу. Каждое мнение имеет место и его надо уважать.

Те спортсмены, которые выезжают на соревнования, они же не на отдых едут. Они едут с четким планом действий и для четкой миссии: прославить нашу страну, заявить о ней, рассказать, что на территории нашего государства творится геноцид Россией.

А вы тренируетесь сейчас?

Иногда, когда есть возможность и время, то я в принципе могу и потренироваться. Первый месяц после российского вторжения не тренировался вообще. Сейчас могу найти час-полтора для того, чтобы потренироваться, это конечно не каждый день.

Многие украинские атлеты жертвуют своими олимпийскими наградами, чтобы собрать средства на поддержку Украины. Не задумывались продать свои медали?

У каждого свой подход. У меня много друзей из-за границы, которые и так перечисляют большие суммы. Благодаря этим средствам мы реализовываем все необходимые потребности: автомобили для военных, гуманитарку и прочее необходимое. Поэтому вариантов для помощи есть множество. И каждый сам лично выбирает для себя, каким образом ему реализовать ту или иную инициативу.



Жан Беленюк / Фото 24 канала

"Нам надо сплотиться и помогать друг другу"

Вы своими глазами видели последствия "русского мира" на Киевщине? Как приходят в себя наши города после нашествия оккупантов?

Сейчас эти города приходят в себя от того, что там было. Мы с первого для освобождения приехали туда с друзьями, люди даже не успели выйти из своих укрытий. Начали общаться, узнавать о том, что им необходимо. Развезли все, что было в пределах наших возможностей. К счастью, с каждым днем там все больше волонтеров, которые помогают.

Беленюк пообщался с местными в Буче: видео

Я записывал интервью с местными, чтобы все услышали и увидели, что люди пережили, чтобы все знали, какие зверства происходили в этих местностях. Это горе и большая трагедия для украинского народа.

Конечно нам нужно сплотиться и помогать друг другу, чтобы это выдержать и победить. У нас другого варианта просто нет.

Мы ни на кого не нападали, мы жили, строили планы на будущее, но пришла Россия, и пытается нас уничтожить. Нам ничего не остается, как побеждать.

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Автор проекта – заместитель главного редактора сайта Анастасия Зазуляк.