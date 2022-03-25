Патриотическое решение

Копытько также заявил, что мужская сборная останется в Украине вместо того, чтобы отправиться на чемпионат Европы в Венгрию.

К слову Мужчины должны ехать на соревнование за границу и приносить максимум пользы Украине, – Саладуха

Уже через несколько дней, 28 марта, в Будапеште начнется чемпионат Европы по вольной борьбе. Совместно с мужской сборной по вольной борьбе было принято решение, что они должны оставаться в своей родной стране и защищать ее. Сейчас мы боремся за свободу и независимость всей Украины. А борьбу на ковре возобновим после победы, и она уже близка,

– рассказал Копытько.

Чемпионат Европы по вольной борьбе стартует 28 марта. Для выезда за границу спортсменам нужно получить специальное разрешение от правительства.

"Зато женская сборная уже около недели находится в Будапеште и усиленно тренируется, чтобы показать как можно лучшие результаты на чемпионате. И мы уверены, что неоднократно увидим наш сине-желтый флаг на пьедестале", – заявил он.