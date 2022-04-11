Нацистское приветствие

Русский Артем Северюхин во время церемонии награждения не придумал ничего лучше, чем на подиуме показать нацистское поздравление. Это очень развеселило самого гонщика, сообщает 24 канал.

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К слову, выступает он под итальянским флагом, потому что Россия под санкциями.

В соцсетях Международной автомобильной федерации (FIA) болельщики отреагировали на бессмысленный поступок россиянина. Впоследствии организаторы ограничили комментарии к публикации по церемонии.

Отмечают, что таким образом устроители соревнований просто покрывают Северюхина, поскольку спонсором организации является российский "Газпром".

Поэтому также неизвестно, накажут ли россиянина за этот наглый жест. По крайней мере, адекватное картинговое сообщество будет настаивать на его пожизненной дисквалификации.

Видео с участием россиянина