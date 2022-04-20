"Адаптація" до війни та спілкування з росіянами

В ексклюзивній розмові у межах проєкту "Інтерв'ю24" Жан Беленюк розповів, як війна вплинула на його життя, про боротьбу на інформаційному фронті та "мовчання" голови НОК Сергія Бубки. Олімпійський чемпіон Токіо-2020 робить все можливе, аби проти російських атлетів застосували найжорсткіші санкції. Він поділився думками щодо можливої участі атлетів держави-агресора на міжнародній арені.

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Як змінилося життя після повномасштабного вторгнення Росії на територію України?

Напевно як і в кожного українця… Перші декілька днів була так звана "адаптація". Я до останнього в це не вірив, якщо чесно. Хоча нас попереджали, що велика концентрація російських військ на кордоні, що все можливо. Ми були готові, але я до останнього не міг повірити в те, що люди, які називають нас так званим "братнім народом" можуть піти зі зброєю і намагатимуться нас знищити. Тому живемо в новій реальності, робимо все для перемоги, волонтеримо, допомагаємо армії, намагаємося здобувати перемоги на спортивному фронті, допомагаємо атлетам, які можуть себе проявити на міжнародній арені, ведемо війну на інформаційному фронті.



Жан Беленюк в Ірпені / Фото з інстаграму спортсмена

Можливо у вас були знайомі в Росії? Як змінилося спілкування з ними?

Друзів не було, лише спортсмени, яких ти просто знаєш, з якими в один час виступав. У мене особливих відносин з російськими атлетами не було взагалі. Я був дуже сильно здивований, коли деякі спортсмени, які постійно акцентували, що ми браття і все таке, в перший же день почали активно у своїх соціальних мережах підтримувати ті дії, які чинить Росія щодо України. Авжеж намагалися донести свою позицію, але зрозуміли, що через якісь причини, можливо, то бажання потрапити в списки "Єдиної Росії" на наступні вибори, така традиція в кремлівській політиці є, якщо це можна назвати "політикою". Або ж просто через те, що вони зомбовані настільки. Чомусь там здається, що їм видніше, ніж тим людям, які живуть тут, що для нас краще. Якийсь абсурдний підхід до справи, дуже дивно це все.

Про неоднозначну позицію очільника НОК Сергія Бубки

Голова Національного олімпійського комітету Сергій Бубка не підписав лист щодо відсторонення росіян та білорусів, який ініціювали українські атлети у перші дні повномасштабної війни. Глава НОК ухиляється від публічної позиції щодо війни в Україні. Тривалий час було взагалі не зрозуміло, де він перебуває. Лише 16 квітня Бубка відвідав Олімпійську базу в Конча-Заспі. Спортсмени-олімпійці неодноразово критикували очільника НОК через незрозумілу позицію.

Тривалий час Сергій Бубка не виходив на зв'язок, спершу були тривожні думки, але потім з'ясувалося, що з ним все добре. З'явилося дуже багато критики на його адресу, оскільки його позиція не до кінця зрозуміла, як ви прокоментуєте це?

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Ви чітко описали ту ситуацію, яка склалася. Не до кінця зрозуміла його позиція та подальші кроки. Тому поставив йому особисто питання на зум-конференції Асоціації олімпійців України. Я запитав про те, що робиться на дипломатичному фронті щодо усунення Росії з Міжнародного олімпійського комітету.

Друге питання з приводу його чіткої позиції, чи визнає він Росію державою-агресором, яка прийшла з війною в Україну. То я не отримав чітких відповідей. От і все.

Ми можемо тільки здогадуватися про те, що на думці в очільника НОК, оскільки він особливо ні з ким не комунікує.



Беленюк разом з Ольгою Саладухою / Фото з інстаграму борця

Тут ніхто не хоче ні з ким воювати, наголошую на цьому. Просто в умовах, коли вбивають українців та чинять геноцид проти нашого народу, позиція голови НОК вона повинна бути однозначною, категоричною, публічною, і його дії мають відповідати цьому. Я для себе іншого варіанту не бачу, але можливо хтось думає інакше. У нас демократична країна і кожен має право на свою точку зору.

Чи можлива зміна керівництва НОК після нашої перемоги?

Ви знаєте, я точно не керуюся намаганнями когось змінити, чи щось таке зробити. Просто людина, яка займає місце голови НОК, особливо не проголошує свою позицію. А спортсмени повинні знати цю публічну точку зору, щоб їм було на що орієнтуватися.

Нещодавно навіть міністр спорту Вадим Гутцайт наголосив, що спорт все ж таки не поза політикою. Хоча раніше він запевняв протилежне. Тому публічні заяви – це невідмінна складова подібних особистостей, які очолюють такі посади.

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Світовий спорт без росіян та білорусів

Чи можливе повернення росіян та білорусів до міжнародного спорту найближчим часом?

У тому і справа. Буквально нещодавно проголосували за проєкт Постанови про Звернення Верховної Ради України до Міжнародного олімпійського комітету та керівних органів міжнародних спортивних федерацій щодо рекомендації про заборону участі спортсменів Російської Федерації та Республіки Білорусь у міжнародних змаганнях та виключення представників цих країн з керівних органів цих організацій. Наразі ми маємо геноцид українців в Бучі, Ірпені, Маріуполі, маємо велику кількість потерпілих в інших містах. Потрібне введення нових, більш жорстких санкцій щодо російських спортсменів, але над цим треба працювати.

Коли я поставив це питання, то Сергій Назарович завершив свою розповідь тим, що 28 лютого МОК рекомендував відсторонити представників Росії та Білорусі від міжнародних федерацій. Левова частка федерацій саме олімпійських видів спорту точно прислухалася та відсторонила їх. Але ми не знаємо, як надовго ці покарання.



Беленюк здобув "золото" на Олімпіаді-2022 / Фото Getty Images

Вже зараз точаться різноманітні розмови з приводу того, що"спорт поза політикою", та "чому спортсмени несуть відповідальність за те, що роблять керманичі їхніх країн". Але з моєї точки зору, це не є правильний підхід. Тому що Росія дуже часто залучає своїх спортсменів до пропагандистських політичних історій, якихось заходів на підтримку Путіна. Деякі атлети дійсно відвідують ці мітинги, надягають не свої медалі, у своїх соцмережах публічно підтримують дії, які спрямовані на вбивство мирних українців.

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Саме тому, зі спортсменами, які публічно підтримують війну, повинна бути окрема розмова, яка має ставити "хрест" на їхній подальшій міжнародній кар'єрі. Тому що підігрування Кремлю і те, що вони підтримують все те, що відбувається на теренах нашої держави є злочином. І за це вони повинні нести відповідальність.

Неадекватні вчинки російських спортсменів та міжнародна підтримка

Не так давно російський гонщик продемонстрував на п'єдесталі нацистське вітання, що потрібно робити з такими спортсменами?

З ним все зробили вже. Його відсторонили вже від змагань, розірвали контракти. Це дуже показова історія, коли ти без мізків, і до чого це може привести. Я думаю що проблема саме в цьому, не знаю скільки йому років. Батькам треба було більше часу проводити з дитиною, розповідати, що погано, а що добре.

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Розкажіть про підтримку від світових спортсменів.

Весь цивілізований світ він однозначно підтримує. Спортсмени з Європи казали, що вони в змозі прийняти якусь частину людей з України. Писали, щоб рідних до них відправляли. Активно підтримували грузини, казахи. Країни, які стикалися з російською агресією, вони все розуміють та близько сприймають до серця все те, що коїться у нас. Вони краще знають за інших про що йде мова. Я вдячний кожному хто висвітлює правду, нам потрібна їхня міжнародна підтримка. Сподіваємося, що в нас все вийде, і ми переможемо!



Беленюк на Олімпіаді у Токіо / Фото Getty Images

Раніше ви розповідали про расистські повідомлення від росіян. Вони продовжують вам писати? Як реагуєте на такі низькі вчинки?

Я не знаю, що вони хочуть, але пишуть вони різні речі. Тут треба розрізняти. Деколи видно, що пишуть боти.

Дуже часто вони ллють бруд з приводу мого кольору шкіри, різні речі з таким контекстом.

Але кожний наш політик повинен мати, скажемо так, товсту шкіру, яка дасть змогу захиститися від подібних коментарів та неприємних повідомлень. У цьому плані я вже звик до багатьох неадекватних людей, які хочуть мене якось зачепити. Тому абсолютно ніяк на них не реагую. Я намагаюся особливо не читати їхні повідомлення чи коментарі. Якщо ж бачу, то це проходить повз мене.

Що робити українським спортсменам

Чоловіча збірна з вільної боротьби не поїхала на чемпіонат Європи в Угорщині, від престижних турнірів відмовилися багато українських атлетів через різні причини. Що надалі робити спортсменам, залишатися боронити країну, чи виступати на міжнародній арені?

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Кожен вирішує сам для себе, де він може наразі бути максимально ефективним. Якщо спортсмен, відчуває впевненість, знає, що представництвом нашої держави на міжнародній арені може звернути увагу своєю перемогою на ті дії, які чинять росіяни на території України, то я не бачу нічого поганого в тому, що людина поїхала проявила себе. Потім наші атлети повертаються та долучаються до тієї роботи, яка в них була і до цього. Борці вирішили не їхати, а залишилися боронити країну.



Козлюк здобув "бронзу" на чемпіонаті Європи / Фото UWW

Владлен Козлюк, який зайняв третє місце на чемпіонаті Європи, він боронив країну, служить прикордонником в Одесі. І за місяць до змагань взагалі не мав змоги тренуватися. Але все ж таки вирішив їхати на турнір, оскільки є чемпіоном України. Він виборов там бронзову медаль і повернувся, зараз продовжує нести свою службу. Кожна думка має місце і її треба поважати.

Ті спортсмени, які виїжджають на змагання, вони ж не на відпочинок їдуть. Вони виїжджають з чітким планом дій та для чіткої місії: прославити нашу країну, заявити про неї, розповісти, що на теренах нашої держави коїться геноцид Росією.

А ви тренуєтеся зараз?

Інколи, коли є змога та час, то я в принципі можу і потренуватися. Перший місяць після російського вторгнення не тренувався взагалі. Зараз можу знайти годину-півтори для того, щоб потренуватися, це звісно не кожен день.

Багато українських атлетів жертвують своїми олімпійськими нагородами, аби зібрати кошти на підтримку України. Чи не задумувалися продати свої медалі?

У кожного свій підхід. У мене багато друзів з-за кордону, які і так перераховують великі суми. Завдяки цим коштам ми реалізовуємо всі необхідні потреби: автомобілі для військових, гуманітарку та інше необхідне. Тому варіантів для допомоги є безліч. І кожен сам особисто вибирає для себе, яким чином йому реалізувати ту чи іншу ініціативу.



Жан Беленюк / Фото 24 каналу

"Нам треба згуртуватися та допомагати одне одному"

Ви на власні очі бачили наслідки "руского міра" на Київщині? Як оговтуються наші міста після навали окупантів?

Зараз ці міста оговтуються від того, що там було. Ми з першого для звільнення приїхали туди з друзями, люди навіть не встигли вийти зі своїх укриттів. Почали спілкуватися, дізнаватися про те, що їм необхідно. Розвезли все, що було у межах наших можливостей. На щастя, з кожним днем там все більше волонтерів, які допомагають.

Беленюк поспілкувався з місцевими у Бучі: відео

Я записував інтерв'ю з місцевими, щоб всі почули та побачили, що люди пережили, щоб всі знали, які звірства відбувалися у цих місцевостях. Це горе та велика трагедія для українського народу.

Авжеж нам треба згуртуватися та допомагати одне одному, щоб це витримати та перемогти. У нас іншого варіанту просто немає.

Ми ні на кого не нападали, ми жили, будували плани на майбутнє, але прийшла Росія, і намагається нас знищити. Нам нічого не залишається, як перемагати.

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