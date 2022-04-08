Горюна продал "бронзу" Токио-2020

Украинский каратист Станислав Горуна продал свою бронзовую медаль Олимпийских игр-2020 в Токио за 16 800 долларов.

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Медаль была выставлена ​​на аукцион World Sports For Ukraine, а вырученные деньги будут направлены на помощь Нацгвардии, ВСУ, терробороне и переселенцам.

Аукцион проводится совместно с Белорусским фондом спортивной солидарности, борющимся за свободу Беларуси и поддерживающим Украину.

Стартовая цена награды составила 10 тысяч долларов.