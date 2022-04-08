Горюна продал "бронзу" Токио-2020
Украинский каратист Станислав Горуна продал свою бронзовую медаль Олимпийских игр-2020 в Токио за 16 800 долларов.
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Медаль была выставлена на аукцион World Sports For Ukraine, а вырученные деньги будут направлены на помощь Нацгвардии, ВСУ, терробороне и переселенцам.
Аукцион проводится совместно с Белорусским фондом спортивной солидарности, борющимся за свободу Беларуси и поддерживающим Украину.
Стартовая цена награды составила 10 тысяч долларов.
- Сразу после полномасштабного нападения России на Украину Горуна присоединился к ВСУ. Каратист защищает родную страну от оккупантов.
- Ранее он отмечал, что олимпийская медаль – мечта абсолютно каждого спортсмена. Ему грустно расставаться со своей наградой. Однако ради победы он готов пожертвовать ею.
- Станислав подчеркнул, что "медаль – это только кусок металла".