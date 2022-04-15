Позиция Беленюка по отношению к главе НОК

Беленюк подчеркнул, что он ни с кем не воюет, а выражает свою позицию. Он отметил, что очень уважает руководителя НОК, однако его позиция не поняла спортсмену

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"Я уважаю его как великого спортсмена, как чемпиона, но дело в том, что позиция президента НОК – это публичная позиция. Мне не совсем понятно, когда занимается какая-нибудь нечеткая позиция в тот момент, когда государство находится под прямой агрессией Российской Федерации, когда убивают украинцев, когда насилуют людей, когда по сути происходит геноцид украинского общества и украинцев только за то, что они посмели выбрать свой альтернативный путь развития", – отметил Жан.

Спортсмен напомнил, что Бубка не подписал письмо об отстранении россиян и белорусов, которые инициировали украинские атлеты.

"Мне было довольно странно, когда сначала мы собирали подписи от всей нашей олимпийской семьи до МОК, и все подписались, а подписи Сергея Назаровича Бубки не было. Это были первые дни войны, понятно, что все в шоке, все в какой-то прострации находятся." Потому что, например, я не мог представить, что Россия пойдет на Украину полномасштабной войной. Я до последнего говорил, чтобы все держали в покое, чтобы все по этому поводу не паниковали, а решали проблемы по мере их попадания", – сказал Беленюк.

О длительном молчании Бубки

Также нардеп рассказал о молчании главы НОК, который прокомментировал полномасштабную войну только на 8-й день.

"Второй момент появился, который меня удивил, как гражданина, как олимпийца, ориентирующегося на позицию НОК: только на 8-й день, после разговора с Бубкой одного из представителей нашего олимпийского движения, он пришел с заявлением о том, что к нас пришла беда.

Какая беда? Кто с бедой пришел? То есть заявление было, но оно было нечетким совсем.

То, что он работает 24/7, то, что создан фонд солидарности в МОК – это все очень хорошо, но это публичная позиция, это публичная должность. Мы видим, как тот же президент Зеленский каждый раз общается со своим обществом и доносит те или иные месседжи, ту работу, которая проводится на дипломатическом фронте и, напрямую, называет вещи своими именами", – добавил атлет.

Ранее по этому поводу высказалась легкоатлетка Ольга Саладуха. Она подвергла критике руководство НОК.