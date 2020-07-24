Новым главным тренером футбольного клуба "Динамо" назначен Мирча Луческу. Контракт заключен на два года с опцией продления еще на год.

Заместитель главного редактора журнала "Футбол" Андрей Шахов рассказал в прямом эфире на 24 канале, что он догадывался к чему приведут переговоры Луческу в Киеве. Ведь так просто он бы не приехал из столицы Румынии в столицу Украины.

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"Насколько я знаю, Максимову никто официальных предложений не делал. Что касается Реброва, то его понять очень легко, ведь "Ференцварош" в отличном положении", – объяснил Андрей Шахов.

Он отметил, что "Ференцварош" для Венгрии это тоже самое, что "Динамо" для Украины. Это народный клуб, который является самым любимым и популярным. Под руководством Сергея Реброва "Ференцварош" дважды подряд становился чемпионом Венгрии, команда пробилась в групповой раунд Лиги Европы и сейчас будет пытаться пробиться в групповой раунд Лиги Чемпионов.

То,что прекрасно работает Ребров подтверждает тот факт, что у главного соперника "Ференцвароша" бюджет раз в полтора, а то и в два больше,

– сообщил Андрей Шахов.

"Луческу говорит, что у "Динамо" очень хорошая и перспективная молодежь. И он планирует делать ставку на наших ребят. Если молодежь при Луческу начнет играть лучше, то клуб от этого только выиграет", – добавил Шахов.

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