Почему Луческу, а не Ребров: известный журналист рассказал о смене тренера "Динамо"
Новым главным тренером футбольного клуба "Динамо" назначен Мирча Луческу. Контракт заключен на два года с опцией продления еще на год.
Заместитель главного редактора журнала "Футбол" Андрей Шахов рассказал в прямом эфире на 24 канале, что он догадывался к чему приведут переговоры Луческу в Киеве. Ведь так просто он бы не приехал из столицы Румынии в столицу Украины.
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Почему отказался Ребров и не сложилось с Максимовым
"Насколько я знаю, Максимову никто официальных предложений не делал. Что касается Реброва, то его понять очень легко, ведь "Ференцварош" в отличном положении", – объяснил Андрей Шахов.
Он отметил, что "Ференцварош" для Венгрии это тоже самое, что "Динамо" для Украины. Это народный клуб, который является самым любимым и популярным. Под руководством Сергея Реброва "Ференцварош" дважды подряд становился чемпионом Венгрии, команда пробилась в групповой раунд Лиги Европы и сейчас будет пытаться пробиться в групповой раунд Лиги Чемпионов.
То,что прекрасно работает Ребров подтверждает тот факт, что у главного соперника "Ференцвароша" бюджет раз в полтора, а то и в два больше,
– сообщил Андрей Шахов.
"Луческу говорит, что у "Динамо" очень хорошая и перспективная молодежь. И он планирует делать ставку на наших ребят. Если молодежь при Луческу начнет играть лучше, то клуб от этого только выиграет", – добавил Шахов.
Луческу возглавил "Динамо": главное
- 74-летний Луческу 23 июля официально стал тренером киевского "Динамо". Стороны заключили контракт на 2 года с опцией продления.
- По информации СМИ, зарплата Луческу в "Динамо" составит 1,2 миллиона евро в год. В контракте предусмотрены бонусы.
- Если Луческу выведет команду в Лигу чемпионов и выигрывает чемпионат Украины, то получит 2,2 миллиона евро.
- Приход Луческу негативно встретили болельщики "Динамо" и легенды клуба.