Новим головним тренером футбольного клубу "Динамо" призначений Мірча Луческу. Контракт укладено на два роки з опцією продовження ще на рік.

Заступник головного редактора журналу "Футбол" Андрій Шахов розповів в прямому ефірі на 24 каналі, що він здогадувався до чого приведуть перемовини Луческу в Києві. Адже просто так він би не приїхав зі столиці Румунії до столиці України.

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"На скільки я знаю, Максимову ніхто офіційних пропозицій не робив. Що стосується Реброва, то його зрозуміти дуже легко, адже "Ференцварош" в чудовому становищі", – пояснив Андрій Шахов.

Він зазначив, що "Ференцварош" для Угорщини це теж саме, що "Динамо" для України. Це народний клуб, який є найулюбленішим та найпопулярнішим. Під керівництвом Сергія Реброва "Ференцварош" двічі підряд ставав чемпіоном Угорщини, команда пробилася в груповий раунд Ліги Європи і зараз буде намагатися пробитися в груповий раунд Ліги Чемпіонів.

Те що чудово працює Ребров підтверджує той факт, що у головного суперника "Ференцварошу" бюджет разів у півтора, а то й у два більший,

– повідомив Андрій Шахов.

"Луческу говорить, що у "Динамо" дуже хороша та перспективна молодь. І він планує робити ставку на наших хлопцях. Якщо молодь при Луческу почне грати краще, то клуб від цього тільки виграє", – додав Шахов.

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