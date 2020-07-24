Чому Луческу, а не Ребров: відомий журналіст розповів про зміну тренера "Динамо"
Новим головним тренером футбольного клубу "Динамо" призначений Мірча Луческу. Контракт укладено на два роки з опцією продовження ще на рік.
Заступник головного редактора журналу "Футбол" Андрій Шахов розповів в прямому ефірі на 24 каналі, що він здогадувався до чого приведуть перемовини Луческу в Києві. Адже просто так він би не приїхав зі столиці Румунії до столиці України.
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Чому відмовився Ребров й не склалося з Максимовим
"На скільки я знаю, Максимову ніхто офіційних пропозицій не робив. Що стосується Реброва, то його зрозуміти дуже легко, адже "Ференцварош" в чудовому становищі", – пояснив Андрій Шахов.
Він зазначив, що "Ференцварош" для Угорщини це теж саме, що "Динамо" для України. Це народний клуб, який є найулюбленішим та найпопулярнішим. Під керівництвом Сергія Реброва "Ференцварош" двічі підряд ставав чемпіоном Угорщини, команда пробилася в груповий раунд Ліги Європи і зараз буде намагатися пробитися в груповий раунд Ліги Чемпіонів.
Те що чудово працює Ребров підтверджує той факт, що у головного суперника "Ференцварошу" бюджет разів у півтора, а то й у два більший,
– повідомив Андрій Шахов.
"Луческу говорить, що у "Динамо" дуже хороша та перспективна молодь. І він планує робити ставку на наших хлопцях. Якщо молодь при Луческу почне грати краще, то клуб від цього тільки виграє", – додав Шахов.
Луческу очолив "Динамо": головне
- 74-річний Луческу 23 липня офіційно став тренером київського "Динамо". Сторони уклали контракт на 2 роки з опцією продовження.
- За інформацією ЗМІ, зарплата Луческу в "Динамо" складатиме 1,2 мільйона євро на рік. У контракті передбачені бонуси.
- Якщо Луческу виведе команду у Лігу чемпіонів та виграє чемпіонат України, то отримає 2,2 мільйона євро.
- Прихід Луческу негативно зустріли вболівальники "Динамо" та легенди клубу.