Почему Камбосос не посетил бой Ломаченко: признание абсолютного чемпиона мира
Источник:The Ring
Многие боксеры и звезды спорта посетили бой Василия Ломаченко с Ричардом Комми. Среди них не было нового абсолютного чемпиона мира в легком весе Джорджа Камбососа
Камбосос: меня ждали трое маленьких детей
Еще перед поединком Джордж Камбосос рассказал, что не собирается посещать бой Ломаченко против Комми. Австралийский боксер рассказал, на кого променял поход на бой с участием украинца.
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Абсолютный чемпион мира заявил, что хотел прийти и воочию увидеть этот интересный поединок, который состоялся в Нью-Йорке. Но в последний момент его планы изменились. Камбосос сделал выбор в пользу семьи.
"Перед поединком с Лопесом я сказал, что заберу его пояса и буду находиться в рингсайде на боях Хейни и Дэвиса. Я фокусировался только на поединке с Лопесом и жертвами, на которые ради него пришлось пойти. Больше всего жертвовала моя жена, ведь дома у меня троих детей. Но я предвидел, что произойдет, и хотел воспользоваться этим после победы", – сказал Джордж.
Я собирался пойти на ужин в честь премии Американской ассоциации журналистов, пишущих о боксе, а затем вернуться в Нью-Йорк и посетить бой Ломаченко – Комми, однако дома в Австралии меня ждали трое маленьких детей, и я хотел их увидеть,
– добавил чемпион мира.
Ломаченко – Комми: что известно о бое
- Боксеры прошли весь путь 12 раундов. Хотя бой мог быть досрочно завершен еще в седьмом раунде. Ломаченко отправил Комми в нокдаун, но Ричарду удалось быстро восстановиться и продолжить противостояние.
- Украинец в этот момент не стал добивать соперника, а обратился к команде оппонента, чтобы те выбросили белое полотенце. Но тренер ганца проигнорировал все слова Василия, которому стало жаль боксера из Ганы.
- После боя наставник Комми прокомментировал эпизод после нокдауна. По словам Эгиса Климаса, Василий дважды обращался на ринге к команде соперника.
- Украинский боксер праздновал победу по единогласному решению судейских записок. Василий в инстаграме обратился к Ричарду после встречи. Ганец тоже прокомментировал поединок. Комми дал волю эмоциям в раздевалке.
- Правда, победа Ломаченко была с горьким привкусом. Боксер отпраздновал успех с флагом родного города Белгород-Днестровского. Такое решение вызвало шквал критики со стороны украинцев и боксерского сообщества. За Василия вступился промоутер Александр Красюк и боксер Иван Редкач. Однако такой поступок раскритиковал Владимир Кличко.
- Обоих боксеров после поединка отстранили от ринга на время. Это традиционная процедура после боев.