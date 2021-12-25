Почему Камбосос не посетил бой Ломаченко: признание абсолютного чемпиона мира

Многие боксеры и звезды спорта посетили бой Василия Ломаченко с Ричардом Комми. Среди них не было нового абсолютного чемпиона мира в легком весе Джорджа Камбососа

Камбосос: меня ждали трое маленьких детей

Еще перед поединком Джордж Камбосос рассказал, что не собирается посещать бой Ломаченко против Комми. Австралийский боксер рассказал, на кого променял поход на бой с участием украинца.

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Абсолютный чемпион мира заявил, что хотел прийти и воочию увидеть этот интересный поединок, который состоялся в Нью-Йорке. Но в последний момент его планы изменились. Камбосос сделал выбор в пользу семьи.

"Перед поединком с Лопесом я сказал, что заберу его пояса и буду находиться в рингсайде на боях Хейни и Дэвиса. Я фокусировался только на поединке с Лопесом и жертвами, на которые ради него пришлось пойти. Больше всего жертвовала моя жена, ведь дома у меня троих детей. Но я предвидел, что произойдет, и хотел воспользоваться этим после победы", – сказал Джордж.

Я собирался пойти на ужин в честь премии Американской ассоциации журналистов, пишущих о боксе, а затем вернуться в Нью-Йорк и посетить бой Ломаченко – Комми, однако дома в Австралии меня ждали трое маленьких детей, и я хотел их увидеть,

– добавил чемпион мира.

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