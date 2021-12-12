Ломаченко: сомневался, нужно ли его добивать

Ломаченко был близок, чтобы досрочно завершить бой в 7-м раунде. Украинец отправил Ричарда в нокдаун тяжелым ударом слева.

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После этого Ломаченко демонстративно смотрел в угол Комми, спрашивая, не хочет ли команда остановить бой. После поединка Василий рассказал, почему не стал добивать ганца.

Видел его состояние и мне было жаль его, поэтому я раздумывал, что мне делать дальше. Я сомневался, нужно ли его добивать,
– сказал Ломаченко.

Смотрите видео, как Ломаченко спрашивал команду Комми

Ломаченко избил Комми: главное

  • Ломаченко и Комми встретились в Нью-Йорке на "Мэдисон-сквер-гарден". Поединок посетило более 8 тысяч человек.
  • Боксеры прошли всю дистанцию боя в 12-и раундов. Украинец одержал победу единогласным решением судей– 117:110, 119:108, 119:108.
  • Василий получил титул WBO Inter-Continental.