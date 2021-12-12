Ломаченко: сомневался, нужно ли его добивать
Ломаченко был близок, чтобы досрочно завершить бой в 7-м раунде. Украинец отправил Ричарда в нокдаун тяжелым ударом слева.
К теме Ломаченко уверенно победил Комми, отправив его в один нокдаун
После этого Ломаченко демонстративно смотрел в угол Комми, спрашивая, не хочет ли команда остановить бой. После поединка Василий рассказал, почему не стал добивать ганца.
Видел его состояние и мне было жаль его, поэтому я раздумывал, что мне делать дальше. Я сомневался, нужно ли его добивать,
– сказал Ломаченко.
Смотрите видео, как Ломаченко спрашивал команду Комми
Ломаченко избил Комми: главное
- Ломаченко и Комми встретились в Нью-Йорке на "Мэдисон-сквер-гарден". Поединок посетило более 8 тысяч человек.
- Боксеры прошли всю дистанцию боя в 12-и раундов. Украинец одержал победу единогласным решением судей– 117:110, 119:108, 119:108.
- Василий получил титул WBO Inter-Continental.