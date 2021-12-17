Комми дал слабину
Top Rank в твиттере опубликовала видео из раздевалки ганского боксера. Ричард Комми дал волю эмоциям после поражения от Василия Ломаченко.
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Ганец не сдержал слез. Успокаивал его Андреа Розье, который словами решил поддержать боксера.
Посмотри на меня, я горжусь тобой. Ты понял меня? Я горжусь тобой. Он победил, мы были ненамного хуже, я уже еще горжусь тем, что ты сделал. У тебя сердце Льва,
– сказал наставник.
Видео эмоций Комми
Ломаченко – Комми: что известно о бое
- Боксеры прошли весь путь 12 раундов. Ломаченко перебоксировал Комми. Хотя поединок мог завершиться уже в 7 раунде, когда Ломаченко отправил в нокдаун Комми.
- Украинец не стал добивать соперника и обратился в угол ганца, призывая остановить поединок. Однако Ганская команда проигнорировала слова Василия.
- Ломаченко стало жаль оппонента. Эгис Климав, менеджер украинского боксера, заверил, что Василий дважды обращался к команде Ричарда.
- Только после поединка тренер Комми ответил украинцу. Он уверен, что сделал правильный выбор, что не остановил поединок.
- Василий через инстаграм обратился к Ричарду после боя. Ганец тоже прокомментировал поединок.
- Василий отпраздновал победу с флагом родного города Белгород-Днестровского. Такое решение вызвало шквал критики со стороны боксерского сообщества и фанатов. За Ломаченко вступился промоутер Александр Красюк и боксер Иван Редкач.