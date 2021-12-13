Ломаченко кричал в угол соперника

Седьмой раунд мог стать последним для Комми. Ломаченко отправил соперника в нокдаун, который Ричард перенес очень непросто.

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Украинец сразу начал апеллировать в угол оппонента, чтобы те остановили избиение со словами: "Вы хотите, что я дальше добил его?"

Ответ команды Комми

Однако эти заявления были проигнорированы командой ганского боксера. Ричард сумел восстановиться от нокдауна и выстоять все 12 раундов. Но победу он так за это и не одержал. Ломаченко праздновал успех по единогласному решению судей.

После поединка тренер Комми рассказал, почему не стал никак реагировать на призывы Ломаченко. Он заявил, что выброшенное белое полотенце проявило бы неуважение к самому Комми.

Когда Ломаченко начал сигнализировать – прекратить избиение... Если бы я это сделал, я умножил бы на ноль гордость Комми, его энергию и его усердие. Это было бы ужасным поступком,

– сказал тренер ганца.

Наставник указал Ричарду продолжать поединок, назвав его львом, который вернулся и провел весь бой.

Ломаченко стало жаль Комми