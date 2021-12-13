Ломаченко: Я выражаю тебе свое уважение
После победы в 12-раундовом бою по судейским запискам Василий Ломаченко надел на себя пояс чемпиона мира по версии WBO Inter-Continental. А вот его соперник поехал в больницу.
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Ричард Комми чудом избежал нокаута в седьмом раунде. Украинец проявил уважение и не стал добивать соперника после тяжелого нокдауна.
После победы Ломаченко публично обратился к Комми через свой инстаграм. Боксер из Украины пожелал Ричарду крепкого здоровья и поблагодарил за поединок.
Желаю тебе крепкого здоровья и продолжения истории бокса! И я выражаю тебе свое уважение,
– написал Ломаченко.
Ломаченко не стал добивать Комми
- Боксеры провели полное 12-раундовое сражение, хотя встреча могла завершиться в седьмом раунде. Ломаченко отправил соперника в нокдаун. Но тот смог быстро восстановиться и выстоять весь поединок.
- Ломаченко отметил, что не стал добивать соперника из-за того, что ему стало жаль Ричарда.
- Однако преимущество Василия было заметным для всех. В итоге – победа украинца.
- Ломаченко стал непобедимым боксером в 2021 году. Он победил Комми, а перед этим нокаутировал японца Масаеси Накатани. Украинец триумфально вернулся после поражения Теофимо Лопесу и потери титулов.
- Свои пояса Василий может вернуть. После боя с Комми все заговорили о поединке с Джорджем Камбососом – новым абсолютным чемпионом мира в легком весе. Сам австралиец включил Василия в список своих потенциальных соперников.