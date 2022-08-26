Тестовый режим тренировок с "бывшим"

На одной из тренировок украинской теннисистки был замечен ее бывший наставник Саша Баин. Дайана Ястремская прокомментировала возможное возобновление сотрудничества с немецким наставником, с которым ей приписывали роман.

Читайте также Звезды мирового тенниса сыграли на выставочном турнире в поддержку Украины от US Open

По словам теннисистки, сейчас она будет работать с Баином на US Open. После чего стороны будут решать, будут ли дальше работать, или их дороги разойдутся.

Мы решили вместе отыграть US Open, а после него уже будем четко обсуждать,

– ответила Ястремская.

Тренировки Ястремской с Баином: смотрите видео

Любопытно, что в сентябре 2020 года Ястремская объявила о прекращении сотрудничества с Баиным. Разрыв работы произошел как раз после Открытого чемпионата США. Даяна объясняла, что ее взгляд на теннис отличается от взглядов немецкого специалиста.

Пока немецкий тренер находится без работы, поэтому вполне возможно готовить Ястремскую. В июле 2022 года чешская теннисистка Каролина Плишкова прекратила работу с Баином. Прежняя первая ракетка мира начала сотрудничество с немцем перед стартом сезона 2021 года.

К слову. Открытый чемпионат США продлится с 29 августа по 11 сентября 2022 года.

Украинские теннисистки получили первые соперницы на старте US Open. Даяна Ястремская встретится с мощной американкой Мэдисон Киз.

Ястремская конфликтовала с Баином