Теннисистам удалось собрать 1,2 миллиона долларов

В среду, 24 августа, в преддверии открытого чемпионата США состоялся выставочный благотворительный турнир Tennis Plays for Peace, где собирались средства на гуманитарную помощь украинцам.

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Во время мероприятия удалось собрать 1,2 миллиона долларов.

Участие в мероприятии приняли участие: Рафаэль Надаль, Ига Швентек, Коко Гауф, Джон Макинрой, Карлос Алькарас, Стефанос Циципас и другие.

Также были украинские теннисисты Даяна Ястремская, Катарина Завацкая, Дарья Снигирь, а также бывшие игроки Сергей Стаховский и Ольга Савчук.

Все матчи во время соревнований проходили на тай-брейках. Американцы Джессика Пегула и Бен Шелтон противостояли канадцам Феликсу Оже-Альясиму и Лейли Фернандес (с Джоном Макинроем в качестве судьи), итальянцу Маттео Берреттини и украинцы Катарини Завацкой противостояли греки Мария Саккари и Тефанос Циципас Фрицом и Томми Полом.

Затем Тиафо остался на корте, чтобы вместе с Даяной Ястремской сыграть против американца Себастьяна Корды и украинки Дарьи Снегирь.

Все вырученные средства от мероприятия будут перечислены на Фонд помощи Украине в кризисных ситуациях Global Giving. Ранее USTA объявила, что рассчитывает собрать не менее 2 миллионов долларов на это дело во время US Open.

Напомним. US Open-2022 состоится с 29 августа и продлится до 11 сентября.