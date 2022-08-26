Тестовий режим тренувань із "колишнім"

На одному з тренувань української тенісистки був помічений її колишній наставник Саша Баін. Даяна Ястремська прокоментувала можливе відновлення співпраці з німецьким наставником, з яким їй приписували роман.

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За словами тенісистки, наразі вона працюватиме з Баіном на US Open. Після чого сторони вирішуватимуть, чи будуть далі працювати, чи їх дороги розійдуться.

Ми вирішили разом відіграти US Open, а після нього ми вже чітко обговорюватимемо,

– відповіла Ястремська.

Тренування Ястремської з Баіном: дивіться відео

Цікаво, що у вересні 2020 року Ястремська оголосила про припинення співпраці з Баіним. Розрив роботи стався якраз після Відкритого чемпіонату США. Даяна пояснювала, що її погляд на теніс відрізняється від поглядів німецького фахівця.

Наразі німецький тренер перебуває без роботи, тому цілком можливо може готувати Ястремську. У липні 2022-го чеська тенісистка Кароліна Плішкова припинила роботу з Баіном. Колишня перша ракетка світу розпочала співпрацю з німцем перед стартом сезону 2021 року.

До слова. Відкритий чемпіонат США триватиме з 29 серпня по 11 вересня 2022 року.

Українські тенісистки отримали перших суперниць на старті US Open. Даяна Ястремська зустрінеться з потужною американкою Медісон Кіз.

Ястремська конфліктувала з Баіном