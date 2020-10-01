Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (WTA №28) рассказала, почему прекратила сотрудничество с Сашей Баиним. Украинка просто не сошлась характером со специалистом.

В начале сентября 20-летняя теннисистка объявила о прекращении работы с Баиным. Даяна объяснила, почему приняла решение сменить наставника в комментарии для БТУ.

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Причина прекращения работы

По словам теннисистки, они не сошлись характерами из-за того, что смотрят немного в разных направлениях в жизни. Она отметила, что это был хороший опыт работы для обеих сторон.

Теннисистка на Ролан Гаррос выступала под руководством временного наставника – Жерара Сольве. Его порекомендовал агент Стефан Гуров, работающий в команде Даяны Ястремской. Вторая ракетка Украины заявила, что не будет спешить в назначении нового наставника. 20-летняя теннисистка планировала посещать турниры в компании мамы.

Будущие планы на сезон теннисистка не раскрыла. Она не знает, где точно будет участвовать в турнирах. Она рада, что сыграла в двух турнирах Grand Slam.

Конфликт теннисистки с тренером

После поражения Ястремской от Наоми Осаки в 1/8 финала турнира Western & Southern Open, Баин поздравил японку с победой, которую тренировал в прошлом. Но эти слова не понравились Ястремской.

"Я всегда думала, что остаюсь в твоих глазах лучшим игроком на корте, даже если я проиграю", – написала обиженная украинка.

Наставник не обошел стороной слова украинки и ответил. Он написал, что в этот день Осака была лучше, поэтому в следующий раз им нужен максимум, чтобы переиграть японскую теннисистку.

Ранее украинке приписывали роман со своим тренером, но спортсменка опровергла все слухи. По словам девушки, она серьезно относится к работе, поэтому никогда не имела никаких романов с людьми из ее команды