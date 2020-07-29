Об этом теннисистка рассказала во время интервью на YouTube-канале "От души в душу".

Вот так: Теннисистка Ястремская объяснила ситуацию с фото, из-за которого ее обвинили в расизме

Опровергла слухи

Ранее в СМИ ходили слухи о не только рабочих отношениях между теннисисткой и ее тренером. По словам девушки, она серьезно относится к работе, поэтому у нее никогда не было никаких романов с людьми из ее команды.

Даяна хорошо относится к тренеру, он очень хороший тренер, но у них только рабочие отношения, как заявила теннисистка.

Какие бы там ни были видео, как бы мы ни проводили время, это все неважно. Да, я провожу время с тренером, но это все фан, ничего большего,

– сказал Ястремская.

Карьера Даяны Ястремской