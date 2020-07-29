Об этом теннисистка рассказала во время интервью на YouTube-канале"От души в душу". Вот так: Теннисистка Ястремская объяснила ситуацию с фото, из-за которого ее обвинили в расизме Опровергла слухи Ранее в СМИ ходили слухи о не только рабочих отношениях между теннисисткой и ее тренером. По словам девушки, она серьезно относится к работе, поэтому у нее никогда не былоникаких романов с людьми из ее команды. Даяна хорошо относится к тренеру, он очень хороший тренер, но у них только рабочие отношения, как заявила теннисистка. Какие бы там ни были видео, как бы мы ни проводили время, это все неважно. Да, я провожу время с тренером, но это все фан, ничего большего, – сказал Ястремская. Карьера Даяны Ястремской На юниорском уровне Ястремская достигала шестой строчки мирового рейтинга, была финалисткой Уимблдонского турнира 2016 года среди девушек в одиночном разряде, а также финалисткой Открытого чемпионата Австралии 2016 года в парном разряде. На взрослом уровне дебют Даяны в турнирах WTA состоялся в 2016 году на Istanbul Cup. В следующем году на этом же турнире она одержала свою первую победу, одолев в первом круге Андреу Петкович. В июле 2018 года Ястремская поднялась в первую сотню рейтинга теннисисток, первой из тех, кто родился в 2000-х годах. 14 октября того же года она получила свой первый титул в WTA туре на турнире Hong Kong Tennis Open. Украинка победила в финале 24-ю ракетку мира китаянку Ван Цян. В течение турнира Даяна не отдала своим соперницам ни одного сета и установила рекорд Украины, завоевав титул в возрасте 18 лет и 4 месяца.