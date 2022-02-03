Джошуа сменяет тренера перед реваншем
Эдди Хирн, промоутер Джошуа, рассказал, что у Энтони нет другого пути, кроме реванша против Усика. Единственным другим вариантом, по словам Хирна, было соглашение об отступности и отказе от реванша, чтобы Усик встретился с Тайсоном Фьюри.
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Промоутер рассказал, что Джошуа хочет бой с Усиком, поэтому и сделал изменения в своем тренерском штабе.
Также Хирн рассказал о недавнем разговоре с бывшим чемпионом мира. Джошуа заявил, что побьет Усика без тренера.
Когда в прошлый понедельник мы говорили по поводу отступных, он сказал мне: "Я побью Усика". Потом я его спросил: – Ты ведь еще не начал работать со своим новым тренером? Он ответил, что побьет Усика и без тренера,
– сказал Хирн.
Промоутер добавил, что у Джошуа боевое настроение.
Что известно о реванше Усик – Джошуа
- Усик победил Джошуа в первом поединке, который состоялся 25 сентября 2021 года. Непобедимый украинец нанес Джошуа второе поражение в карьере.
- После поражения британец активировал опцию о реванше с Усиком. Промоутер украинца Александр Красюк заявил, что реванш может пройти в мае – июне 2022 года.
- Что касается места поединка, то Красюк отметил, что у Киева есть шанс принять поединок. Однако в приоритете Великобритания или одна из стран Ближнего Востока.