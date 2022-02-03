Джошуа сменяет тренера перед реваншем

Эдди Хирн, промоутер Джошуа, рассказал, что у Энтони нет другого пути, кроме реванша против Усика. Единственным другим вариантом, по словам Хирна, было соглашение об отступности и отказе от реванша, чтобы Усик встретился с Тайсоном Фьюри.

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Промоутер рассказал, что Джошуа хочет бой с Усиком, поэтому и сделал изменения в своем тренерском штабе.

Также Хирн рассказал о недавнем разговоре с бывшим чемпионом мира. Джошуа заявил, что побьет Усика без тренера.

Когда в прошлый понедельник мы говорили по поводу отступных, он сказал мне: "Я побью Усика". Потом я его спросил: – Ты ведь еще не начал работать со своим новым тренером? Он ответил, что побьет Усика и без тренера,

– сказал Хирн.

Промоутер добавил, что у Джошуа боевое настроение.

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