Джошуа змінює тренера перед реваншем

Едді Хірн, промоутер Джошуа, розповів, що в Ентоні немає іншого шляху, окрім реваншу проти Усика. Єдиним іншим варіантом, за словами Хірна, була угода про відступні та відмова від реваншу, щоб Усик зустрівся з Тайсоном Ф'юрі.

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Промоутер розповів, що Джошуа хоче бій з Усиком, тому й зробив зміни у своєму тренерському штабі.

Також Хірн розказав про недавню розмову з колишнім чемпіоном світу. Джошуа заявив, що поб'є Усика й без тренера.

Коли минулого понеділка ми говорили з приводу відступних, він сказав мені: "Я поб'ю Усика". Потім я його запитав: Ти ж ще не почав працювати зі своїм новим тренером? Він відповів, що поб'є Усика й без тренера,

– сказав Хірн.

Промоутер додав, що в Джошуа бойовий настрій.

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