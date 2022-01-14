Усик и Бриедис встречались в 2018 году, и украинец в тяжелом бою отобрал у соперника титул чемпиона мира по версии WBC в первом тяжелом весе.

Кстати Призеры Олимпийских игр сразятся за титульный бой с Усиком

Бриедис: Я покажу Джошуа, как победить Усика

36-летний латвиец заявил, что уже в первом раунде боя Усик – Джошуа знал победителя противостояния. По его мнению, действия Усика на ринге – безумие.

"Меня не удивила победа Усика против Джошуа. Когда я увидел, как выглядит Усик, то после первого раунда понял, что если он начал сражаться с такой скоростью… Я знал, что Усик всегда наращивает скорость. Поэтому, когда я посмотрел первый раунд, то понял, что его действия в ринге – это безумие», – сказал Майрис.

Чемпион мира по версии IBF предлагает помочь Джошуа подготовиться к реваншу против Усика.

Извиняюсь перед командой Джошуа, но ему нужны небольшие изменения. Если он действительно хочет победить Усика, ему нужно приехать в мой зал и тренироваться, готовиться вместе со мной. Я покажу ему, как побеждать Усика. Мы с Александром не друзья, но хорошие джентльмены. Нам нужно понимать, что важнее для меня – дружить с Усиком или дать что-нибудь новое Джошуа,

– заявил латвиец.

Что известно о реванше Усик – Джошуа