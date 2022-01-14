Усик и Бриедис встречались в 2018 году, и украинец в тяжелом бою отобрал у соперника титул чемпиона мира по версии WBC в первом тяжелом весе.
Кстати Призеры Олимпийских игр сразятся за титульный бой с Усиком
Бриедис: Я покажу Джошуа, как победить Усика
36-летний латвиец заявил, что уже в первом раунде боя Усик – Джошуа знал победителя противостояния. По его мнению, действия Усика на ринге – безумие.
"Меня не удивила победа Усика против Джошуа. Когда я увидел, как выглядит Усик, то после первого раунда понял, что если он начал сражаться с такой скоростью… Я знал, что Усик всегда наращивает скорость. Поэтому, когда я посмотрел первый раунд, то понял, что его действия в ринге – это безумие», – сказал Майрис.
Чемпион мира по версии IBF предлагает помочь Джошуа подготовиться к реваншу против Усика.
Извиняюсь перед командой Джошуа, но ему нужны небольшие изменения. Если он действительно хочет победить Усика, ему нужно приехать в мой зал и тренироваться, готовиться вместе со мной. Я покажу ему, как побеждать Усика. Мы с Александром не друзья, но хорошие джентльмены. Нам нужно понимать, что важнее для меня – дружить с Усиком или дать что-нибудь новое Джошуа,
– заявил латвиец.
Что известно о реванше Усик – Джошуа
- Британский боксер после поражения от Усика активировал в контракте опцию реванша. В соглашении на первый бой реванш был предусмотрен только для Джошуа.
- Несмотря на результат в реванше, Усик и Джошуа не встретятся в третий раз.
- По предварительной информации, второе сражение между олимпийскими чемпионами 2012 года должно состояться весной. До конца января 2022 команды хотят согласовать дату поединка.
- Хотя Усика хочет, чтобы реванш состоялся в Киеве, в команде Джошуа настроены снова провести бой в Великобритании. Промоутер Эдди Хирн заявил, что встреча может состояться на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.