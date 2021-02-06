Промоутер сказал, когда победитель боя Усик – Джойс встретится с Джошуа или Фьюри
Украинец Александр Усик может получить шанс встретиться с одним из сильнейших боксеров тяжелого веса. Речь идет об Энтони Джошуа или Тайсона Фьюри.
Источник:Daily Star
Украинцу нужно преодолеть еще одно препятствие в лице британца Джо Джойса, чтобы выйти на бой с Джошуа или Фьюри.
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Фрэнк Уоррен, промоутер Джойса, заявил, что планирует для своего подопечного "путь к завоеванию титула чемпиона мира".
Он подтвердил, что все еще ведет переговоры о бое с командой Усика. Уоррен хочет, чтобы на кону поединка Усик – Джойс был временный титул чемпиона WBO.
Мы продолжаем переговоры с командой Александра Усика об их поединке в апреле. Мы хотим, чтобы на кону стоял временный титул WBO, поскольку Усик – обязательный претендент на полноценный пояс,
– сказал промоутер.
Уоррен, который также сотрудничает с Фьюри, уверен, что победитель боя Усик – Джойс встретится с Джошуа или Тайсоном.
Однако, по словам промоутера, это произойдет, когда Джошуа и Фьюри выяснят отношения в ринге.
"Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа намерены сражаться друг с другом в этом году за все четыре большие чемпионские титулы. Однако победитель боя Джойс – Усик будет готов получить свой шанс, когда эти двое крупных мужчин уладят все свои дела", – отметил менеджер.
Что известно о бое Усик - Джойс
- Поединок Усика с Джойсом, вероятно, состоится в апреле 2021 года.
- Всемирная боксерская организация (WBO) постановила о проведении поединка за звание временного чемпиона организации в тяжелом весе между Усиком и Джойсом.
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- Усик и Джойс имеют 15 дней, чтобы договориться о поединке. Отметим, что Усик побеждал Джойса на любительском уровне.
- В то же время в WBO решили, что победитель боя Усик – Джойс будет претендовать на встречу с победителем поединка Джошуа – Фьюри. В частности, Джошуа или Фьюри будут иметь 180 дней на защиту титула.
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