Украинец Александр Усик может получить шанс встретиться с одним из сильнейших боксеров тяжелого веса. Речь идет об Энтони Джошуа или Тайсона Фьюри.

Украинцу нужно преодолеть еще одно препятствие в лице британца Джо Джойса, чтобы выйти на бой с Джошуа или Фьюри.

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Фрэнк Уоррен, промоутер Джойса, заявил, что планирует для своего подопечного "путь к завоеванию титула чемпиона мира".

Он подтвердил, что все еще ведет переговоры о бое с командой Усика. Уоррен хочет, чтобы на кону поединка Усик – Джойс был временный титул чемпиона WBO.

Мы продолжаем переговоры с командой Александра Усика об их поединке в апреле. Мы хотим, чтобы на кону стоял временный титул WBO, поскольку Усик – обязательный претендент на полноценный пояс,

– сказал промоутер.

Уоррен, который также сотрудничает с Фьюри, уверен, что победитель боя Усик – Джойс встретится с Джошуа или Тайсоном.

Однако, по словам промоутера, это произойдет, когда Джошуа и Фьюри выяснят отношения в ринге.

"Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа намерены сражаться друг с другом в этом году за все четыре большие чемпионские титулы. Однако победитель боя Джойс – Усик будет готов получить свой шанс, когда эти двое крупных мужчин уладят все свои дела", – отметил менеджер.

Что известно о бое Усик - Джойс

Поединок Усика с Джойсом, вероятно, состоится в апреле 2021 года.

Всемирная боксерская организация (WBO) постановила о проведении поединка за звание временного чемпиона организации в тяжелом весе между Усиком и Джойсом.

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