На юного форварда "Динамо" Владислава Супрягу появился еще один претендент из Италии. Речь идет о "Милане".

Известный итальянский портал TodoFichajes сообщает, что "Милан" уже ведет переговоры с киевским "Динамо" по поводу покупки Супряги.

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Итальянский гранд готов его купить и оставить в аренде на год в нынешнем клубе. Их интересует Супряга, потому что его считают "новым Шевченко". Контакты между сторонами в активной фазе, "россонери" готовы отдать 15 миллионов евро.

Что известно о продаже Супряги