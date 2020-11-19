По стопам Шевченко: "Милан" интересуется юным нападающим "Динамо"
На юного форварда "Динамо" Владислава Супрягу появился еще один претендент из Италии. Речь идет о "Милане".
Известный итальянский портал TodoFichajes сообщает, что "Милан" уже ведет переговоры с киевским "Динамо" по поводу покупки Супряги.
Смотрите также Супряга попал в рейтинг самых талантливых молодых игроков Лиги чемпионов
Итальянский гранд готов его купить и оставить в аренде на год в нынешнем клубе. Их интересует Супряга, потому что его считают "новым Шевченко". Контакты между сторонами в активной фазе, "россонери" готовы отдать 15 миллионов евро.
Что известно о продаже Супряги
- Информация о том, что Супряга интересует ряд клубов итальянской Серии А, появилась в начале августа. Кроме "Болоньи", в списке заинтересованных был римский "Лацио".
- Впоследствии об интересе "Болоньи" к Супряге начали говорить официально. Информация была подтверждена футбольным агентом и спортивным директором "Болоньи" Риккардо Бигон.
- Сообщалось, что трансфер зависит от решения президента "Динамо" Игоря Суркиса. В то же время Суркис утверждал, что не получал конкретных предложений по Супряге.
- По одной из версий, на Супрягу рассчитывает наставник киевлян Мирча Луческу. Если "Динамо" пройдет в групповой этап Лиги чемпионов, то нападающий останется в Киеве.
- Также "Динамо" якобы готово отпустить Владислава, если найдет ему достойную замену.
Поделиться новостью