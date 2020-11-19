На юного форварда "Динамо" Владислава Супрягу з'явився ще один претендент з Італії. Йдеться про "Мілан".

Відомий італійський портал TodoFichajes повідомляє, що "Мілан" вже веде переговори з київським "Динамо" з приводу покупки Супряги.

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Італійський гранд готовий його купити і залишити в оренді на рік у нинішньому клубі. Їх цікавить Супряга, тому що його вважають "новим Шевченком". Контакти між сторонами в активній фазі, "россонері" готові віддати 15 мільйонів євро.

Що відомо про продаж Супряги