По стопах Шевченка: "Мілан" цікавиться юним нападником "Динамо"
На юного форварда "Динамо" Владислава Супрягу з'явився ще один претендент з Італії. Йдеться про "Мілан".
Відомий італійський портал TodoFichajes повідомляє, що "Мілан" вже веде переговори з київським "Динамо" з приводу покупки Супряги.
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Італійський гранд готовий його купити і залишити в оренді на рік у нинішньому клубі. Їх цікавить Супряга, тому що його вважають "новим Шевченком". Контакти між сторонами в активній фазі, "россонері" готові віддати 15 мільйонів євро.
Що відомо про продаж Супряги
- Інформація про те, що Супряга цікавить ряд клубів італійської Серії А, з'явилася на початку серпня. Окрім "Болоньї", у списку зацікавлених був римський "Лаціо".
- Згодом про інтерес "Болоньї" до Супряги почали говорити офіційно. Інформація була підтверджена футбольним агентом та спортивним директором "Болоньї" Ріккардо Бігоном.
- Повідомлялося, що трансфер залежить від рішення президента "Динамо" Ігоря Суркіса. Водночас Суркіс стверджував, що не отримував конкретних пропозицій по Супрязі.
- За однією з версій, на Супрягу розраховує наставник киян Мірча Луческу. Якщо "Динамо" пройде у груповий етап Ліги чемпіонів, то нападник залишиться у Києві.
- Також "Динамо" начебто готове відпустити Владислава, якщо знайде йому гідну заміну.
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