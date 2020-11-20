Вторая попытка: в "Динамо" близки к трансферу Линкольна с "Фламенго"
Киевское "Динамо" может пополниться 19-летним нападающим "Фламенго" Линкольном. Бразильцы хотят заработать немалую сумму за трансфер, чтобы выкупить арендованного Педро.
Киевский клуб снова вступил в переговоры с бразильской стороной по трансферу Линкольна. Клуб из Бразилии хочет ударить по рукам с украинцами, чтобы выкупить контракт Педро. Об этом сообщает твиттер-аккаунт "Flamengo News".
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Вторая попытка киевлян
Летом руководство киевлян уже пыталось пополнить свой состав талантливым бразильцем. Стороны уже вроде договорились о сумме трансфера в более 4,5 миллиона евро. За эту сумму клуб должен был получить 80% прав на игрока.
Казалось, что нападающий уже сможет выступать в столичной команде, но покупка в последний момент сорвалась. Линкольн не успел прилететь в Киев до окончания зимнего трансферного окна.
В этом сезоне бразилец сыграл за "Фламенго" 20 поединков, в которых трижды отличился в воротах соперников.
- Линкольн – воспитанник "Фламенго", который в 16-летнем возрасте дебютировал в элитном дивизионе Бразилии.
- Помог команде занять второе место в чемпионате Бразилии в 2018 году. Вместе с командой в следующем году уже стал обладателем Кубка Либертадорес. В том же году становился победителем чемпионата штата и чемпионата страны.
- Играл за различные возрастные категории сборной Бразилии.
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