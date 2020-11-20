Киевское "Динамо" может пополниться 19-летним нападающим "Фламенго" Линкольном. Бразильцы хотят заработать немалую сумму за трансфер, чтобы выкупить арендованного Педро.

Киевский клуб снова вступил в переговоры с бразильской стороной по трансферу Линкольна. Клуб из Бразилии хочет ударить по рукам с украинцами, чтобы выкупить контракт Педро. Об этом сообщает твиттер-аккаунт "Flamengo News".

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Вторая попытка киевлян

Летом руководство киевлян уже пыталось пополнить свой состав талантливым бразильцем. Стороны уже вроде договорились о сумме трансфера в более 4,5 миллиона евро. За эту сумму клуб должен был получить 80% прав на игрока.

Казалось, что нападающий уже сможет выступать в столичной команде, но покупка в последний момент сорвалась. Линкольн не успел прилететь в Киев до окончания зимнего трансферного окна.

В этом сезоне бразилец сыграл за "Фламенго" 20 поединков, в которых трижды отличился в воротах соперников.